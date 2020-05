Google honore la Fête du Travail 2020 dans un doodle

La fête du Travail est célébrée le 1er mai dans de nombreux pays. Cette journée commémore les contributions des travailleurs et des ouvriers à la société. Et, Google a honoré les professionnels du mouvement ouvrier en leur faisant un joli doodle pour cette fête du Travail 2020.

En les remerciant, le Google Doodle de la fête du Travail 2020 montre ceux qui aident notre société au quotidien. Des médecins aux chauffeurs, en passant par les maçons et les cuisiniers, il montre un éventail de professionnels qui constituent l’épine dorsale de notre société. « À tous ceux qui contribuent chaque jour à la subsistance de leur entourage. Bonne fête du Travail ! », peut-on lire sur la page du doodle.

Alors que de nombreux autres pays célèbrent également la journée du 1er mai comme étant la fête du Travail, et reste un jour férié dans le monde entier, principalement dans les pays européens et asiatiques, certains autres la célèbrent à une date différente, souvent celle qui revêt une importance particulière pour le mouvement syndical dans ce pays. Au Canada et aux États-Unis, elle est célébrée le premier lundi de septembre.

Quoi qu’il en soit, cette année, cette journée reste particulière étant donné le confinement imposé depuis de nombreuses semaines déjà et la lutte contre la pandémie du COVID-19.

Une longue histoire

La fête du Travail a vu le jour après les luttes des travailleurs qui revendiquaient leurs droits au XIXe siècle. Elle a commencé avec le mouvement syndical de la Fête internationale des travailleurs aux États-Unis, lorsque les industriels ont commencé à exploiter la classe ouvrière en la faisant travailler pendant de longues heures. Les travailleurs qui estimaient que leurs droits fondamentaux n’étaient pas respectés se sont regroupés en syndicat pour obtenir de meilleures conditions de travail, notamment des congés payés, des salaires corrects et d’autres avantages.

Un défilé des syndicats est généralement organisé en l’honneur des travailleurs et de l’ensemble du mouvement ouvrier. Toutefois, cette année, en raison du confinement des marchés, les manifestations ne seront pas organisées. Néanmoins, je souhaite à tous une bonne fête du Travail !