Xiaomi lance le Mi Note 10 Lite à partir de 349 euros

Xiaomi a lancé l’année dernière le tout premier smartphone doté de 5 caméras à l’arrière, dont un capteur de 108 mégapixels, le Mi Note 10. Ce smartphone est vraiment un photophone polyvalent, avec un design haut de gamme. La société souhaite maintenant étendre ce concept à un public plus large avec le lancement de son petit frère, le Mi Note 10 Lite, en Europe. Parallèlement au lancement de Redmi Note 9, le Mi Note 10 Lite présente certaines similitudes avec son aîné Mi Note 10, mais il est doté d’un bloc de caméra totalement différent.

Le Mi Note 10 Lite dispose d’un écran AMOLED de 6,47 pouces d’une résolution full HD+ avec des bords incurvés sur les deux faces. L’écran présente un format d’image 19.5 : 9, une résolution de 2 340 x 1 080 pixels, un support HDR10 et une protection en verre Gorilla Glass 5. Malheureusement, il n’a pas le taux de rafraîchissement très élevé de son grand frère, ce qui est assez triste.

Tout comme son aîné, ce smartphone est également alimenté par le processeur Snapdragon 730G de Qualcomm que l’on trouve sur une myriade de smartphones de milieu de gamme comme le Realme X2 et le Redmi K20. Cela signifie qu’il n’est pas compatible avec la connectivité 5G. Il y a jusqu’à 8 Go de mémoire vive (RAM), et 128 Go de stockage interne. Il fonctionne sous Android 10 avec la surcouche MIUI 11, même si MIUI 12 a été dévoilé il y a quelques jours seulement.

De plus, le Mi Note 10 Lite ne dispose pas d’un capteur principal de 108 mégapixels et son bloc de caméra n’est pas aussi polyvalent que celui de son aîné. Il est plutôt équipé d’un capteur primaire Sony IMX686 de 64 mégapixels, ainsi que d’un objectif ultra-large de 8 mégapixels avec un objectif macro de 120 degrés de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 5 mégapixels.

J’aurais préféré un téléobjectif plutôt qu’un objectif de profondeur ou un macro.

Moins de 350 euros

Le smartphone est équipé d’une énorme batterie d’une capacité de 5 260 mAh — la même que celle du Mi Note 10, couplée à un support de charge rapide de 30 W par le port USB Type-C. Cela signifie que vous pouvez recharger complètement votre appareil en 64 minutes environ. Vous trouverez également un blaster IR, une puce NFC, une prise casque de 3,5 mm en bas, et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Le prix du Mi Note 10 Lite est de 349 euros pour la variante 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, alors que pour la variante 6 Go et 128 Go de stockage, vous devrez débourser 399 euros. Ce smartphone sera disponible en trois coloris, à savoir le Glacier White, Midnight Black et Nebula Purple. Il sera mis en vente à la mi-mai, mais sa commercialisation peut être retardée en raison de la pandémie liée au COVID-19.