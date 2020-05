Microsoft renomme Visual Studio Online en « Codespaces », et baisse le prix

Microsoft est en train de changer d’image ces jours-ci. Le géant de la technologie a décidé de renommer Visual Studio Online environ un an après que la société l’a annoncé pour la première fois lors de la Build 2019, sa conférence réservée aux développeurs. Dorénavant, Visual Studio Online sera connu sous le nom de Codespaces, car Microsoft déclare avoir remarqué que les développeurs ne voient pas ce service uniquement comme un « éditeur dans le navigateur ».

Avoir un nom qui ait plus de sens dans l’ensemble était la bonne façon de procéder, donc à partir d’aujourd’hui, Codespace est le service vers lequel les développeurs peuvent se tourner pour le développement depuis un navigateur.

« Pour mieux répondre à ce sentiment et à la valeur réelle du service, nous avons renommé Visual Studio Online en Visual Studio Codespaces. (C’est vrai ce qu’on dit, nommer est difficile !) Vous voulez vivre une belle expérience en travaillant sur votre projet à long terme ? Faites-le dans un espace de développement. Vous avez besoin de prototyper rapidement une nouvelle fonctionnalité ou d’effectuer des tâches à court terme ? Créez un Codespace ! Vos Codespaces sont tout simplement l’espace le plus productif pour coder », explique l’entreprise.

Une autre annonce importante concerne la tarification de Codespaces.

« Nous voulons nous assurer que le plus grand nombre de personnes possible aient accès aux Codespaces et les utilisent, en particulier étant donné les défis auxquels nous sommes tous confrontés actuellement. Pour que cela devienne une réalité, nous baissons nos prix au cours de la semaine prochaine », explique Microsoft.

Une réduction des prix

À partir de cette semaine, le service sera environ 50 % plus abordable, le prix de l’offre « Standard » passant de 0,45 dollar par heure à seulement 0,17 dollar (0,380 euro) par heure. De plus, si vous choisissez le serveur « Premium » avec 8 cœurs et 16 Go de RAM, le prix passera de 0,87 à 0,34 dollar (0,735 euro) à partir de cette semaine. Un type d’instance Basic sera également disponible cette semaine, avec des prix encore plus bas. Avec 2 cœurs, 4 Go de RAM et un disque SSD de 64 Go, la nouvelle option sera disponible pour 0,204 euro de l’heure.

En règle générale, c’est le genre d’annonce que Microsoft ferait lors de sa conférence annuelle réservée aux développeurs, la Build. Et tandis que d’autres sociétés ont décidé d’annuler et complètement supprimer leurs événements et n’hébergent même pas de conférence virtuelle, Microsoft va de l’avant avec sa conférence Build à la mi-mai.