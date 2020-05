Le Black Shark 3 et le Black Shark 3 Pro arrivent en France à partir de 599 €

Après avoir été révélé en Asie au début de l’année, Black Shark présente officiellement en Europe ses derniers smartphones dédié au gaming, le Black Shark 3 et le Black Shark 3 Pro. Disponibles en pré-commande dans la boutique de Black Shark et sur Gearbest dès aujourd’hui, les prix commencent à 599 € pour le modèle « standard », et il y a une tonne de fonctionnalités intéressantes.

« 2020 est une étape importante pour nous. En début d’année, nous avons fait évoluer notre identité de marque. Notre signature est désormais “Game is Real”. Elle marque le point de départ d’une nouvelle ère. Black Shark va continuer à se développer avec sa communauté et avec l’industrie du jeu », a déclaré Harrison Luo (Yuzhou Luo), PDG de Black Shark. « En tant que leader de l’industrie du smartphone gaming, nous consacrons tous nos efforts à l’innovation technique et à l’écoute de nos utilisateurs. Nous prenons en compte chaque avis qui, nous en sommes convaincus, nous permettra de continuer d’avancer. Aujourd’hui, Black Shark compte plus d’un million d’utilisateurs dans le monde. Nous sommes prêts à grandir avec le lancement européen du Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro ».

La première concerne les gâchettes gaming disponibles sur le Black Shark 3 Pro. Elles font partie de ce que Black Shark appelle le système « Master Control », et sortent automatiquement du smartphone lorsque vous jouez. Lorsque vous avez terminé, elles se remettent en place et ce qui est bien, c’est que si vous lâchez le smartphone, elles se rétractent automatiquement pour ne pas se briser lorsque le smartphone s’écrase sur le sol. L’une des principales différences entre le Black Shark 3 et le modèle Pro est que le modèle « standard » n’a pas ces gâchettes.

Les gâchettes ont la même sensation que celles d’une console, et elles peuvent se déclencher 300 000 fois et être actionnées un million de fois. Autrement dit, la durabilité devrait être assez bonne, aucune crainte pour ça. Les deux autres aspects de Master Control sont le taux d’activation tactile de 270 Hz qui entraîne une latence tactile la plus faible, soit 24 ms, « battant de nouveau le record mondial », affirme la société. En outre, avec une version 3.0 du Master Touch, le Black Shark 3 et le Black Shark 3 Pro offrent 4 capteurs sensibles à la pression, qui permettent d’augmenter la zone de pression de 48 % par rapport à la version précédente.

Oh et ils ont ajouté un moteur d’axe X pour un retour de force plus précis lors des jeux. Apparemment, vous pouvez sentir la différence entre les armes dans un jeu comme CoD ou PUBG, donc je suis impatient de vérifier cela.

Du lourd sous le capot

Mais qu’en est-il du reste du matériel ? C’est comme on peut s’y attendre, plutôt haut de gamme. Sous le capot, on retrouve le processeur Snapdragon 865 associé à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage, avec l’UFS 3.0 sous la main pour des performances maximales. Le Black Shark 3 utilise une double batterie qui offre une capacité totale de 5 000 mAh. Grâce à son fonctionnement en parallèle et en série, la batterie peut se charger rapidement et offrir une autonomie démente. Black Shark affirme qu’une charge de 50 % est possible en 12 minutes seulement, une charge complète ne prenant que 38 minutes avec le chargeur de 65 W inclus.

En ce qui concerne l’écran, il y a un panneau AMOLED à 90 Hz sur les deux versions du smartphone. Le Black Shark 3 est le plus petit des deux avec un écran de 6,67 pouces d’une résolution full HD, tandis que le Pro atteint une résolution impressionnante de 3 120 x 1 440 pixels sur l’écran de de 7,1 pouces, et prend en charge le HDR10+. En ce qui concerne la photo, les smartphones Black Shark 3 sont bien équipés, du moins sur le papier, avec une triple configuration de capteurs de 64, 5 et 12 mégapixels, y compris un capteur ultra grand-angle.

Le Black Shark 3 est lancé avec JOYUI 11, la surcouche de la société basée sur Android 10 et dispose d’un tas de personnalisations axées sur les joueurs, y compris la dernière version du Shark Space. Parmi les autres caractéristiques intéressantes, citons un câble de charge magnétique en option qui se fixe à l’arrière du smartphone pour que vous puissiez jouer sans câble de charge, un accessoire de manette de jeu et un nouveau jeu d’écouteurs Bluetooth.

Disponibilités et prix

Le Black Shark 3 commence à 599 € pour la combinaison 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, alors que le Black Shark 3 Pro sera vendu à 899 € avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Côté disponibilité, le Black Shark 3 dans le coloris Midnight Black est disponible sur le site officiel de Black Shark et sur Gearbest dès maintenant. Le flagship sera également disponible sur Amazon à partir du 18 mai 2020. Le Black Shark 3 (12 Go de RAM + 256 Go de stockage) sera disponible fin mai au tarif de 729 €.

Enfin, le Black Shark 3 Pro sera disponible début juin.