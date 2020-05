La Build 2020 devient gratuite, virtuelle et davantage axée sur les développeurs

Les premiers mois de cette année ont été marqués par l’annulation soudaine d’événements et de conférences alors que le monde tentait de faire face à la menace du COVID-19. Cependant, à cette époque, de nombreuses entreprises se sont déjà adaptées au confinement imposé dans le monde, et ont même élaboré des stratégies pour aller de l’avant malgré leur situation physique et géographique. La plupart du temps, cela signifie organiser des événements en ligne.

Microsoft ouvre des inscriptions gratuites à son événement pour les développeurs, la Build 2020. C’est généralement l’un des plus grands événements de l’année pour Microsoft, mais le géant du logiciel fait les choses différemment cette fois-ci. La pandémie liée au coronavirus COVID-19 a obligé Microsoft à repenser entièrement l’événement, mais au lieu de l’annuler, elle le met en ligne gratuitement pour que tout le monde puisse s’y inscrire.

Cela signifie que les développeurs n’auront plus à payer les 2 395 dollars de frais d’entrée généralement associés à la Build, et qu’il y aura toujours beaucoup de contenu disponible en streaming gratuit. Microsoft conserve certains de ses discours d’ouverture traditionnels, avec la keynote d’ouverture du PDG, Satya Nadella. Des ateliers de 48 heures seront même organisés sur Twitch cette année.

Alors que la Build diffuse généralement une série de nouvelles de Microsoft, la société a cette fois-ci réduit ses plans. Les discours d’ouverture seront beaucoup plus courts, et Scott Hanselman, directeur principal des programmes de Microsoft, donnera le coup d’envoi de la première session consacrée aux développeurs. Attendez-vous également à voir apparaître Julia White, Scott Guthrie, Panos Panay, Kevin Scott, Rajesh Jha, Mark Russinovich, et bien d’autres.

« Ce n’est pas la Build que nous pensions, mais ce sera spécial », déclare Hanselman. « Nous sommes impatients de réunir notre communauté de développeurs pour apprendre, se connecter et coder ensemble ». La Build 2020 sera désormais un événement virtuel de 48 heures qui débutera le 19 mai à 17 heures, heure française. Des sessions, des discussions et des démonstrations auront lieu dans plusieurs fuseaux horaires, et il y aura toujours des sessions de questions-réponses et des parties interactives des émissions.

Du 19 et le 21 mai

« Nous nous engageons à soutenir les développeurs avec des innovations rentables et efficaces qui rendent la vie des gens plus facile et meilleure, surtout en période d’incertitude », explique Hanselman. Comme Microsoft a recentré la Build uniquement sur les développeurs, attendez-vous à entendre des annonces qui sont principalement axées sur les développeurs.

Autrement dit, nous ne nous attendons pas à entendre beaucoup parler de Windows 10X, car Microsoft a modifié ses priorités au milieu de la pandémie. Microsoft pourrait même envoyer un paquet aux participants de la Build par la poste. Lors de l’inscription à Build, la société demande aux participants de « fournir les informations d’expédition de l’endroit où vous accepterez les livraisons en mai ».

La Build aura désormais lieu entre le 19 et le 21 mai, et vous pouvez vous inscrire gratuitement à l’événement depuis ce lien.