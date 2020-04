Malgré tous ses défauts, le premier Galaxy Fold nous a donné un aperçu d’un possible futur pour les appareils mobiles et plus particulièrement les smartphones. Toutefois, il s’agit d’un avenir que très peu de gens pourraient difficilement se permettre.

Si le Galaxy Z Flip a effectivement rendu l’idée d’un smartphone à écran pliable plus accessible, il ne correspondait pas exactement aux rêves que le Galaxy Fold avait inspirés. Heureusement, on parle d’un Galaxy Fold 2 et, bien qu’il soit moins cher que son prédécesseur, tout n’est pas aussi rose qu’on pourrait le croire.

Le Galaxy Fold à 2 000 euros était très cher, au-delà de toute imagination, bien que certains, en particulier Samsung, affirment qu’il s’agit d’un prix raisonnable étant donné ce qu’il offrait. Certes, il avait les caractéristiques de base d’un smartphone à 1 000 euros, et si vous ajoutez le coûteux écran flexible sur le dessus et un deuxième écran à l’extérieur, vous pouvez vous attendre à un coût plus élevé, sans parler des coûts habituels de R&D et de marketing qui sont répercutés sur les consommateurs.

D’après certaines fuites, le Galaxy Fold 2 pourrait faire craindre aux gens que Samsung dépassera même les 2 000 euros. Avec un nouvel écran flexible en verre ultra-mince (UTG), un support pour le stylet S Pen et un écran externe plus grand, il n’était pas surprenant que le prochain smartphone pliable va encore plus haut sur l’échelle de prix.

Cependant, une petite mise en garde.

Déception sur la photo ?

Le Galaxy Fold 2 n’aura apparemment que trois capteurs photo, rompant ainsi avec la tendance de Samsung à entasser de plus en plus de capteurs à l’arrière de ses smartphones. L’information fait état d’un capteur photo principal de 64 mégapixels auquel s’ajouteraient des capteurs de 16 et 12 mégapixels aux spécifications inconnues. Aucun signe des fameux capteurs ISOCELL Bright HM1 ou même HMX de 108 mégapixels de Samsung.

Malgré ces améliorations et probablement à cause du « déclassement » du bloc de caméra, le Galaxy Fold 2 coûterait un peu moins cher que le Galaxy Fold. Juste un peu, car il pourrait de toute façon son prix pourrait frôler les 2 000 euros. C’est encore un prix très élevé, mais si c’est bien ce que ces fuites indiquent, cela pourrait bien valoir le prix.