4 Jeux des doodles Google populaires : Clara Rockmore

Clara Rockmore était un maître du thérémine, l’instrument qui a inspiré une grande partie de la meilleure musique électronique au monde et a conduit au premier synthétiseur. Le Google Doodle du jour est le quatrième de la série des jeux des doodles Google populaires, et rend hommage à Clara Rockmore qui, non seulement a été l’interprète la plus connue du thérémine, un instrument qui n’a ni clé ni corde — c’est un instrument qui se contrôle par le geste, mais a également contribué à son développement.

Pour encourager les gens à rester chez eux pendant la période du confinement lié au COVID-19, le Google Doodle d’aujourd’hui est un thérémine virtuel que l’on peut jouer en passant la souris sur différentes notes pour jouer une mélodie.

Ce doodle a été présenté pour la première fois le 9 mars 2016 à l’occasion du 105e anniversaire de la naissance de Clara Rockmore. Il montre également Rockmore jouant du thérémine devant un large public ; le personnage semble également jouer du thérémine lorsque vous jouez vos notes sur l’instrument, et lorsque vous réussissez à atteindre la musique parfaite.

Pour commencer, les utilisateurs reçoivent trois rapides leçons sur le fonctionnement de l’instrument en jouant une mélodie d’une note, de deux notes et ensuite de cinq notes. Une fois les leçons terminées, vous pouvez jouer au thérémine, créer votre propre musique et la partager. Il y a aussi des modifications, que vous pouvez ajuster autant que vous le souhaitez.

En cliquant sur la petite loupe en haut à gauche, vous serez redirigé vers la page de recherche Google et vous trouverez tous les articles concernant Clara Rockmore. En dessous, l’icône vous permettra de relancer le tutoriel. En cliquant sur la roue dentée en bas à gauche, vous accédez à différentes commandes, telles que le mode souhaité, le changement de clés, le choix de la gamme, des octaves et ondulations. Enfin, une icône de partage se trouve en bas à droite.

15 jours de doodles interactifs

Le Google Doodle d’hier était également sur le thème musical, car il rendait hommage au génie de Oskar Fischinger et à son art abstrait. Quoi qu’il en soit, il reste encore 6 doodles interactifs à voir — le géant de la technologie a annoncé qu’il allait sortir des archives 10 jeux de ce type pour divertir tout le monde pendant le confinement lié au coronavirus.

« Alors que le COVID-19 continue d’avoir un impact sur les communautés du monde entier, les gens et les familles du monde entier passent plus de temps à la maison. C’est pourquoi nous lançons une série de Doodles d’antan, en nous penchant sur certains de nos populaires jeux interactifs Google Doodle ! », peut-on lire dans la page de description du premier doodle de la série.

Au fil des ans, le géant de la technologie a mis au point un nombre impressionnant de jeux et de mini-jeux sur sa page d’accueil, qui ont tous été préservés et archivés à notre plus grand bonheur.