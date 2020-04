Les rendus de la realme Watch font apparition sur la toile

Nous nous attendions à ce que realme lance une montre connectée depuis un certain temps déjà, et le PDG de la société, Madhav Sheth, a même teasé l’appareil dans un épisode de AskMadhav. Dans cette vidéo, nous ne pouvions que constater que la realme Watch est un appareil de forme carrée. Aujourd’hui, nous avons beaucoup plus d’informations sur la montre, grâce à XDA Developers.

Le développeur à l’origine du populaire lanceur Lawnchair aurait partagé avec XDA Developers un tas de rendus et de captures d’écran de la realme Watch, et bien, elle ressemble à peu près à ce que nous savions qu’elle serait.

Le rapport mentionne également certaines spécifications clés de la montre, notamment le fait qu’elle sera dotée d’un écran LCD TFT de 1,4 pouce avec une résolution de 320×320 pixels. La montre sera alimentée par une batterie d’une capacité de 160 mAh, qui devrait durer environ 7 jours avec la surveillance du rythme cardiaque activée. En outre, la realme Watch sera conforme à la norme IP68 — offrir une résistance à la poussière et à l’eau — et compatible avec la connectivité Bluetooth 5.0. Le GPS devrait être absent.

Le rapport mentionne également l’absence de Wear OS dans la smartwatch. realme utilisera apparemment un système d’exploitation propriétaire qui ne sera probablement pas aussi puissant ou riche en fonctionnalités que Wear OS.

En ce qui concerne les fonctionnalités, les captures d’écran obtenues par XDA suggèrent que la montre sera livrée avec toutes les fonctionnalités standard, y compris le suivi des pas, la surveillance du rythme cardiaque, le chronomètre, les minuteries et d’autres fonctions liées à la montre, ainsi qu’une fonction « Trouver mon appareil ». Elle sera également dotée d’une fonction de mesure du taux d’oxygène dans le sang, selon les captures d’écran qui ont fait l’objet de la fuite.

Une concurrence aux smartwatches Amazfit

La realme Watch peut également suivre diverses activités de remise en forme comme la course à pied en extérieur, la marche, la natation, la course à pied en intérieur, l’équitation en extérieur, la capacité aérobique, la musculation, le football, le basket-ball, le badminton, le tennis de table, l’équitation en intérieur, le yoga, la machine elliptique et le cricket.

Dans l’ensemble, le realme Watch pourrait être comparable à la Amazfit GTS, par exemple. Un bouton physique devrait également être disponible pour faciliter les opérations. Les données devraient rester sur la realme Watch jusqu’à une semaine, puis elles doivent être synchronisées. Il n’y a toujours pas d’information sur une date de sortie possible pour la montre connectée, ni sur le prix auquel elle sera lancée, mais on peut dire sans risque que realme sera probablement en concurrence avec les offres d’Amazfit.