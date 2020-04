Le Galaxy Fold 2 pourrait prendre le meilleur du Galaxy S20 et du Galaxy Note 20

Les prétendues spécifications du futur smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold 2, ont fait l’objet d’une fuite en ligne. La fuite provient de l’analyste Ross Young de Display Supply Chain Consultants (DSCC). Selon le tweet de Young, le Galaxy Fold 2 aurait un écran Dynamic AMOLED de 7,59 pouces avec une résolution de 2 213 x 1 689 pixels lorsqu’il est déployé. L’écran pourrait avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce taux de rafraîchissement est ce que le Galaxy Fold 2 pourrait emprunter au Galaxy S20.

En ce qui concerne l’écran en façade, DSCC affirme qu’il mesure 6,23 pouces avec une résolution de 2 267 x 819 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Contrairement aux rumeurs, la caméra frontale devrait être logée dans une découpe perforée plutôt que sous l’écran. Selon Young, la caméra sous l’écran n’est pas encore prête.

Tout comme le Galaxy Z Flip, le Galaxy Fold 2 utilisera du verre ultra fin (Ultra-Thin Glass). Samsung devrait utiliser une couche de plastique améliorée pour une meilleure résistance aux rayures et un support pour le S Pen. Oui, le Galaxy Fold 2 sera compatible avec le S Pen, tout comme la série Galaxy Note de la société.

Galaxy Fold 2 Leaks

Main Display

•Size: 7.59″

•Resolution: 2213 x 1689

•DPI: 372

•Refresh Rate: 120Hz

•Backplane Technology: LTPO #Samsung #GalaxyFold #Foldable —Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2020

Selon les sources de Max Weinbach de XDA Developers, le Galaxy Fold 2 devrait être disponible en modèles 4G et 5G. Le rapport affirme que la société utilisera soit le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, soit le futur processeur Snapdragon 865+. L’appareil pourrait être disponible dans des variantes de stockage de 256 Go et 512 Go.

Des rumeurs antérieures suggèrent que le Galaxy Fold 2 sera vendu dans des variantes de couleurs vert et bleu. Une édition premium utilisant la céramique et l’acier inoxydable serait également en préparation.

This might be the Samsung Galaxy Fold 2 🙏 (render based on latest leaks) pic.twitter.com/TK8Ex9XvYU —Ben Geskin (@BenGeskin) April 20, 2020

Des informations prochainement ?

Selon Young, de plus amples informations concernant les caméras, le prix et la date de lancement seront révélées la semaine prochaine. Cependant, Weinbach affirme que le Galaxy Fold 2 utiliserait la même configuration de caméra arrière que celle du Galaxy S20+. La batterie aura probablement une capacité comprise entre 4 500 mAh et 5 000 mAh, tandis que la vitesse de charge rapide est plafonnée à 25 W. La vitesse de charge sans fil serait portée à 9 W.

Cela dit, comme ces affirmations ne peuvent pas encore être vérifiées de manière indépendante, il est important de les prendre avec des pincettes.