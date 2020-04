Le démontage de l’iPhone SE (2020) révèle un smartphone modérément réparable

iFixit a jeté un rapide coup d’œil à l’intérieur du nouvel iPhone SE. À sa grande satisfaction, elle a constaté que certaines pièces sont compatibles et même remplaçables avec les pièces de rechange de l’iPhone 8.

Mais l’histoire n’était pas encore complète et maintenant iFixit a tout dévoilé, y compris la facilité ou la difficulté de réparer l’iPhone SE 2020 s’il venait à se casser. Heureusement ou malheureusement, les mêmes choses qui rendent le démontage difficile le rendent aussi plus difficile à se briser.

Il n’est jamais vraiment facile d’ouvrir un iPhone, surtout s’il a été collé et scellé pour empêcher l’eau de pénétrer. Heureusement, l’extérieur de l’iPhone SE 2020 est en effet très analogue à celui de l’iPhone 8. Le piège ? Il lui faut aussi le même nombre de tournevis pour atteindre les entrailles.

iFixit a déjà détaillé les pièces qui pourraient être échangées avec certaines pièces de l’iPhone 8, mais, bien sûr, toutes ne peuvent pas l’être. Le nouvel iPhone SE fonctionne avec la puce A13 Bionic, que l’iPhone 11 utilise, mais il partage aussi certaines pièces avec l’iPhone XR selon certaines sources. En d’autres termes, cet iPhone est tout à fait le Frankenstein des pièces d’iPhone.

Malheureusement, il finit aussi par être un mélange confus de caractéristiques. Par exemple, il n’a pas de support du 3D Touch même s’il est interchangeable avec l’écran 3D Touch de l’iPhone 8. Malgré cela, l’iPhone ne bénéficie pas d’une batterie plus grande. Le smartphone reste néanmoins équipé d’une caméra arrière grand-angle de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 7 mégapixels, ainsi que du capteur Touch ID de seconde génération, tous deux probablement tirés d’un iPhone 8.

Un 6 sur 10

Quoi qu’il en soit, le fait que le tout dernier iPhone contienne autant de pièces de rechange est une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent réparer leur smartphone eux-mêmes. « Les pièces de rechange devraient être plus faciles à trouver, et la réutilisation des lignes de fabrication existantes produit moins de déchets dans l’ensemble », selon iFixit.

iFixit note l’iPhone SE 2020 avec un 6 sur 10 en ce qui concerne les réparations. Son plus grand avantage est que les pièces les plus importantes qui peuvent être réparées sont accessibles avec un minimum d’effort et que certains de ces composants modulaires peuvent être échangés avec ceux de l’iPhone 8 existant. Malheureusement, c’est toujours la même histoire en ce qui concerne la difficulté et la fragilité.