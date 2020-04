Amazfit X : la smartwatch apporte un écran courbé à votre poignet

Aujourd’hui, les montres connectées semblent faire tout leur possible pour imiter l’apparence des montres classiques, principalement en réponse au fait que le marché évite l’aspect geek de la première génération de smartwatches. Cependant, Amazfit, soutenu par Xiaomi, va maintenant dans la direction complètement opposée et donne aux montres connectées le look high-tech, mais toujours élégant qu’elles méritent peut-être enfin.

Huami a annoncé l’arrivée de la smartwatch Amazfit X. La Amazfit X est disponible en deux coloris, Eclipse Black et New Moon Gold, sur Indiegogo. Elle est proposée à partir de 138 euros dans le cadre de l’offre early bird, mais le prix initial est de 304 euros.

La Amazfit X est dotée d’un design sans boutons et d’un écran AMOLED incurvé de 2,07 pouces avec une résolution de 206 x 640 pixels, une densité de 326 ppp et une luminosité allant jusqu’à 400 nits. Lorsqu’elle est connectée au smartphone, il prend en charge les notifications par SMS, e-mail, calendrier et tous les contenus s’affichent à l’écran. Bien sûr, puisque l’écran est plus long que les smartwatches traditionnelles, il est aussi plus étroit que la plupart des montres intelligentes.

Amazfit X propose 9 modes de sport qui permettent de pratiquer la course à pied en extérieur, la marche, le vélo en plein air, le vélo en salle, la natation en eau libre, la natation en piscine, l’entraînement elliptique, le fitness en salle de sport, et le tapis roulant. Elle dispose d’un accéléromètre à trois axes ainsi qu’un gyroscope à trois axes.

Cette nouvelle Amazfit X est équipée d’une batterie d’une capacité de 205 mAh qui peut être utilisée pendant 7 jours. Elle est également résistante à l’eau (5 ATM), ce qui signifie qu’elle peut résister à l’eau jusqu’à 50 mètres. Elle est également équipée d’un capteur SpO2 qui peut mesurer les niveaux d’oxygène ou la saturation en oxygène de votre sang. Et les 6 axes ainsi que le châssis incurvé peuvent suivre vos données avec plus de précision.

Moins de 140 euros

Équipée du capteur optique BioTracker PPG développé par Huami, la Amazfit X permet une mesure continue de la fréquence cardiaque de haute précision, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des zones de fréquence cardiaque. La Amazfit X peut également détecter le niveau de stress lorsque l’utilisateur se sent tendu par la variabilité de la fréquence cardiaque. En surveillant votre fréquence cardiaque tout au long de la journée, elle vous donne des informations actualisées sur vos niveaux de stress : relaxé, normal, moyen et élevé.

La smartwatch est livrée avec une connectivité Bluetooth 5.0 et avec un système de positionnement GPS+GLONASS à double satellite qui vous permet de suivre votre itinéraire même lorsque vous voyagez à l’étranger grâce à la Amazfit X. Les dimensions sont de 55,4 x 22,8 x 13,6 mm et le poids de 39 g avec un bracelet court.

Allez-vous l’acheter ?