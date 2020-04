Facebook lance Rooms, sa réponse à Zoom et Houseparty pendant le COVID-19

Facebook déploie une série de nouveaux produits pour étendre ses capacités en matière de chat vidéo. La société a annoncé aujourd’hui la création de Rooms, un outil permettant de créer des lieux de rencontre virtuels pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes et de permettre à des amis de venir vous voir quand ils le souhaitent. Elle double également la capacité des appels vidéo sur WhatsApp, qui passe de 4 à 8 personnes, ajoute les appels vidéo à Facebook Dating, et ajoute de nouvelles fonctionnalités de streaming en direct à la fois sur Facebook et Instagram.

Ces nouveautés surviennent alors que la pandémie mondiale a forcé des centaines de millions de personnes à rester chez elles et à se fier aux outils numériques pour la quasi-totalité de leur travail, de leurs études et de leurs loisirs. Plus de 700 millions de personnes passent désormais des appels sur Facebook Messenger et WhatsApp chaque jour.

Mais les concurrents se multiplient également. Zoom, qui a débuté comme un simple outil de vidéoconférence pour les entreprises, est passé de 10 millions d’utilisateurs en décembre à plus de 300 millions aujourd’hui. Houseparty, une application permettant de se retrouver virtuellement avec des amis, que Facebook avait clonés avant d’abandonner le projet l’année dernière, figure désormais régulièrement en tête du classement des téléchargements des boutiques d’applications. Elle a gagné 50 millions d’utilisateurs au cours du mois dernier.

La croissance rapide des produits sociaux alternatifs a toujours été une source d’inquiétude pour le célèbre paranoïaque Facebook, qui consacre des ressources importantes à la surveillance des réseaux sociaux émergents, puis à l’acquisition des sociétés qui les détiennent ou à la copie de leurs fonctionnalités. Alors que nous sommes encore dans les premiers mois de la pandémie du COVID-19, il est déjà clair que le comportement des consommateurs change pour y faire face — et que la gamme de produits existants de Facebook n’a pas répondu à la demande.

Des salons pour réunir vos amis

De tout ce qui a été annoncé aujourd’hui, les Rooms (Salons en français) promettent d’être les plus importantes. Cette fonctionnalité, qui, selon Facebook, sera disponible dans les produits de l’entreprise au niveau mondial dans les prochaines semaines, permettra à 50 personnes de se joindre à un appel. Le créateur du salon peut décider s’il est ouvert à tous ou s’il doit être verrouillé pour empêcher des invités non invités de la rejoindre. Pour commencer, vous pourrez créer un salon à partir de Messenger et de Facebook. Plus tard, les salons viendront dans Instagram Direct, WhatsApp et Portal. Les invités peuvent rejoindre un salon, qu’ils aient ou non un compte Facebook.

Dans un salon, vous pouvez jouer avec les filtres de réalité augmentée de Facebook ou échanger votre expérience de la vie réelle contre une expérience virtuelle. Certains arrière-plans offrent des vues à 360 degrés de lieux exotiques, a déclaré la société. Et une nouvelle liste de filtres de réalité augmentée aidera à éclaircir les pièces sombres ou à retoucher l’apparence des utilisateurs.

Les appels des salons ne sont pas chiffrés de bout en bout, mais Facebook affirme qu’elle ne voit ni n’écoute les appels. Le créateur d’un salon peut retirer les participants à tout moment, et les salons où se produisent des comportements illicites peuvent être signalés à Facebook.

Les Lives Facebook, Portal et Instagram prennent une nouvelle dimension

En outre, les Facebook Live va ajouter une fonctionnalité intitulée « Live With » qui permet aux utilisateurs d’inviter une autre personne à votre Live. Le bouton « Faire un don » sera disponible sur les flux en direct, permettant aux utilisateurs de collecter des fonds directement à partir de leurs Live dans les pays où les collectes de fonds sont disponibles. De plus, Instagram commencera à permettre aux utilisateurs de poster des flux en direct sur IGTV ainsi que des Stories d’Instagram après avoir terminé un flux, et les Instagram Live resteront accessibles sur un ordinateur de bureau..

Enfin, les utilisateurs disposant d’un dispositif Portal de Facebook auront également la possibilité d’accéder aux Live de pages et de groupes, a déclaré la société. Les utilisateurs du Portal peuvent déjà se connecter aux Lives à partir de leur propre profil.

Rooms sera disponible dans Messenger aujourd’hui dans presque tous les pays où Facebook est disponible, a déclaré la société. Elle sera disponible dans l’application Facebook dans une poignée de pays non spécifiés aujourd’hui et sera déployée dans le monde entier dans les prochaines semaines.

