The Last of Us Part II devrait (enfin) arriver le 19 juin, Ghost of Tsushima retardé

The Last of Us Part II devrait (enfin) arriver le 19 juin

La pandémie du coronavirus COVID-19 obligeant de nombreux développeurs à travailler depuis leur domicile, un certain nombre de jeux ont été retardés ces derniers mois. L’un des titres les plus remarquables qui a subi un retard est The Last of Us Part II. Et, le retard indéfini de The Last of Us Part II a été l’une des pires nouvelles pour Sony, car la société japonaise n’a pas sorti de grandes exclusivités sur la PlayStation 4 cette année. Hormis Final Fantasy VII Remake, qui n’est pas un titre Sony, aucun jeu notable de grande envergure n’a été lancé en exclusivité sur PlayStation 4 en 2020.

Au début de ce mois, Sony a annoncé qu’elle avait pris la difficile décision de retarder le lancement de The Last of Us Part II et de Marvel’s Iron Man VR jusqu’à nouvel ordre. En effet, c’est le deuxième retard que l’on constate pour The Last of Us Part II ; le jeu devait initialement être lancé le 21 février 2020, mais il a d’abord été repoussé au 29 mai avant d’être retardé indéfiniment à cause de la pandémie. Selon Jason Schreier de Kotaku, la décision a été prise « pour des raisons purement économiques/logistiques », et non parce que Naughty Dog, le développeur du jeu, a besoin de temps supplémentaire pour le peaufinage.

Il semble que la décision de Sony de retarder le jeu indéfiniment n’ait pas été bien reçue par les employés de Naughty Dog, car l’un d’entre eux a été en ligne pour divulguer la fin du jeu. Je recommande vivement à ceux qui veulent jouer au jeu et à tous les fans de ne pas regarder la vidéo qui a récemment fait l’objet d’une fuite.

Cependant, bien que cette action ne soit pas vraiment louable, il semble que la fuite de la fin du jeu ait forcé Sony à revenir sur sa décision initiale de retarder le jeu. La société japonaise a annoncé en ce début de semaine que The Last of Us Part II arrivera le 19 juin.

Bien entendu, l’annonce ne mentionne pas la fuite comme étant la cause de la décision de lancer le jeu dans environ deux mois.

Une attente très contrariante

Au contraire, Sony affirme que la « facilité dans l’environnement de distribution mondiale » a permis à ses équipes de s’adapter au monde changé par la pandémie du COVID-19, de sorte qu’il ne devrait pas y avoir de perturbations dans la progression de la distribution.

The Last of Us Part II se déroule 5 ans après les événements du premier jeu lancé en 2013. Les joueurs se mettront dans la peau d’Ellie, 19 ans, qui entre en conflit avec une secte inconnue dans une Amérique post-apocalyptique. La sortie du jeu était initialement prévue pour le 29 mai, mais elle a donc été retardée en raison de la pandémie du coronavirus début avril.

Ghost of Tsushima également retardé

En plus de Last of Us Part II, Ghost of Tsushima a également obtenu une nouvelle date de sortie aujourd’hui : le 17 juillet 2020. Initialement prévu pour le 26 juin, Ghost of Tsushima a été retardé en raison des problèmes logistiques posés par la pandémie, tout comme The Last of Us Part II.

Derrière The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima est probablement l’exclusivité PlayStation 4 la plus attendue pour le moment, donc en supposant qu’il n’y ait pas d’autres retards, ce sera un grand été pour la plateforme.