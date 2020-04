Twitter désactive le service SMS et supprime des millions de comptes

Cela peut sembler presque inimaginable, mais l’un des plus grands réseaux sociaux du monde a en fait été construit sur le SMS, ce service souvent qualifié comme la messagerie textuelle à l’ancienne. Cela explique, par exemple, pourquoi les tweets étaient limités à 140 caractères jusqu’à récemment.

Twitter a abandonné cette dernière limitation l’année dernière et laisse maintenant les dernières traces de sa véritable origine. Mais en abandonnant le support des SMS, il aurait également fait disparaître des millions de comptes, pour la plupart inactifs, qui dépendaient de cette technologie.

Le SMS est presque comme le courrier électronique en ce sens qu’il s’agit de l’une des plus anciennes technologies de communication encore en usage aujourd’hui. Cependant, contrairement à l’e-mail, le SMS n’a presque jamais été conçu pour être sûr et n’est jamais devenu un moyen de communication sûr. Ironiquement, il est toujours utilisé pour l’authentification à deux facteurs ou 2FA, au grand désarroi des experts en sécurité.

Twitter était l’une de ces entreprises technologiques qui sont malheureusement lentes à se protéger contre les vulnérabilités des SMS. Sans le piratage très médiatisé et embarrassant du compte Twitter du PDG, Jack Dorsey, grâce aux SMS, l’entreprise n’aurait peut-être pas bougé d’un pouce. L’année dernière, elle a finalement cessé d’exiger des utilisateurs qu’ils soumettent un numéro de téléphone pour activer la double authentification, même s’ils utilisaient une méthode d’authentification différente comme une application au lieu d’un SMS.

Aujourd’hui, Twitter ferme complètement son service SMS, ce qui signifie que les utilisateurs ne pourront plus envoyer de tweets par SMS.

We want to continue to help keep your account safe. We’ve seen vulnerabilities with SMS, so we’ve turned off our Twitter via SMS service, except for a few countries.

Everyone will still have access to important SMS messages needed to log in to and manage their accounts.

—Twitter Support (@TwitterSupport) April 27, 2020