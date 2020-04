Telegram va bientôt lancer un chat vidéo de groupe pour concurrencer Zoom

Telegram est l’un des premiers systèmes permettant aux gens d’entamer des discussions de groupe en toute sécurité et en privé. Le service vient de révéler qu’elle est sur le point de se développer dans les appels vidéo de groupe sécurisés. Après avoir été inondé de demandes pour cette fonction au cours des dernières années et surtout des dernières semaines, Telegram a confirmé qu’elle « se concentrerait sur l’introduction des appels vidéo de groupe sécurisés en 2020 ».

Au cours de l’année dernière, Telegram a ajouté 100 millions d’utilisateurs à sa base d’utilisateurs, pour un total de 400 millions d’utilisateurs mensuels. C’est le nombre de personnes qui utilisent Telegram au moins une fois par mois — et pas seulement le nombre de personnes qui ont déjà téléchargé Telegram. Le service fournit un chat sécurisé et privé aux gens, et il le fait bien.

Maintenant, la société se lance dans les appels vidéo. Dans un article de blog, le fondateur du Telegram, Pavel Durov, a déclaré : « les appels vidéo en 2020 sont comme les messages en 2013. Il existe des applications qui sont soit sécurisées, soit utilisables, mais pas les deux. Nous aimerions réparer cela ».

Ce communiqué a été suivi d’une réponse à une question de savoir quand nous pourrions voir une telle caractéristique : « Vous serez les premiers à savoir quand nous aurons terminé, promis. Alors arrêtez de demander », dit-il.

C’est évidemment un pic lancé à Zoom, qui est confronté à des problèmes de sécurité, car sa base d’utilisateurs a connu une croissance exponentielle dans le monde après le début du confinement. Cependant, aucun commentaire n’a été fait sur ce qui a retardé le passage aux appels vidéo, d’autant plus que ses principaux rivaux, Messenger, WhatsApp et Snapchat ont déjà lancé les services d’appels vidéo il y a longtemps.

Pas trop tard ?

La société a déclaré que chaque jour, 1,5 million d’utilisateurs s’inscrivent à Telegram et que le passage aux 500 millions d’utilisateurs va être rapide. À titre comparatif, WhatsApp compte plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde. Et, il arrive souvent que Telegram soit témoin d’une augmentation du nombre d’utilisateurs lorsque WhatsApp signale une sorte de panne.

Aujourd’hui, Telegram dispose actuellement d’applications de bureau pour Mac et Windows ainsi que d’applications mobiles pour Android et iOS. Mais la question est de savoir si Telegram n’arrive pas trop tard sur le marché. Ou, a-t-elle encore une chance d’être compétitive sur ce marché surpeuplé ?