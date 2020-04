La transcription en direct de Android utilisée pour les appels téléphoniques ?

Si vous utilisez Android 10 sur l’un des nouveaux smartphones de Google, OnePlus ou Samsung, vous avez peut-être accès à la fonction de transcription en direct (Live Caption). Cette fonction semble maintenant s’appliquer également aux appels téléphoniques.

Comme l’a remarqué XDA Developers, la dernière preview de Android 11 inclut des références à l’activation de Live Caption pour un appel téléphonique, et la mise à jour pourrait bien rester en place pour la version finale de l’OS.

Pour ceux qui l’ignorent, Live Caption permet essentiellement de sous-titrer les vidéos et l’audio en temps réel dès que la parole est détectée. La fonctionnalité exploite l’intelligence artificielle de Google pour afficher à l’écran ce qui est dit, ce qui est idéal pour ceux qui ont des difficultés d’audition ou qui sont coincés dans des espaces calmes. Celle-ci a été développée pour les personnes sourdes ou malentendantes afin qu’ils puissent avoir des sous-titres pour toutes les vidéos lancées sur leurs smartphones.

Si la fonction devient accessible pour les appels téléphoniques, cela signifie que nous pourrions voir ce que dit la personne à l’autre bout du fil, même si on ne peut pas l’entendre. Et vu que les outils de reconnaissance linguistique de Google sont plutôt bons de nos jours — que ce soit des progrès dans l’IA ou dans la reconnaissance vocale, on devrait obtenir une transcription extrêmement précise.

Non seulement cela suggère que les appels téléphoniques seront à l’avenir munis d’une transcription en direct, mais les utilisateurs auront la possibilité de l’activer ou de la désactiver. Plus précisément, au cas par cas.

Quand sera-t-elle disponible ?

Bien sûr, si l’on permet le sous-titrage en direct des appels téléphoniques, il faudra surveiller le contenu d’une conversation. En se basant sur le code d’Android 11, l’appelant à l’autre bout reçoit une notification indiquant que le sous-titrage en direct a été activé. Cette alerte est probablement destinée à des fins de sécurité. Ainsi, l’autre personne sait que ce qu’elle dit au téléphone est retranscrit.

C’est une technologie que Google affectionne particulièrement : l’application « Enregistrement » des nouveaux smartphones Pixel permet de transcrire les enregistrements audio de conférences, d’entretiens, etc.

Comme toujours, avec des fonctionnalités dans les previews pour les développeurs, il n’est pas certain que cet outil supplémentaire de transcription en direct ira jusqu’à la version finale d’Android 11. Google n’a pas fixé de date officielle pour le lancement de la mise à jour du système d’exploitation mobile, mais nous l’attendons vers août ou septembre, très probablement sur les smartphones Pixel d’abord.