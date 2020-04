Apple devrait lancer ses AirPods 3 en mai avec le nouveau MacBook Pro

Le lancement des nouveaux AirPods d’Apple, potentiellement connus comme les AirPods 3, est prévu pour le mois prochain, selon Jon Prosser, un informateur réputé pour être très fiable. Les écouteurs auraient été prévus pour être lancés lors de l’événement organisé par Apple en mars, qui n’a pas eu lieu cette année.

En outre, le code interne de ces prochains AirPods serait le B288a, selon @L0vetodream qui a également partagé la gamme de produits Apple au début du mois dernier. D’après les précédentes rumeurs, ces nouveaux AirPods pourraient être connus comme les AirPods Pro Lite référencés par la publication taïwanaise DigiTimes en février dernier. Ils pourraient également être lancés sur le marché comme des AirPods 3.

DigiTimes a également laissé entendre en mars que la production de ces écouteurs commencerait vers la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre. Les AirPods Pro Lite seraient dotés d’embouts échangeables comme les AirPods Apple.

Nous pourrions également voir une nouvelle puce Apple Series H, le processeur que la société utilise dans ses wearables, qui ajouterait davantage de fonctionnalités aux écouteurs. La puce H1 qui a fait ses débuts dans les AirPods 2 a réduit la consommation d’énergie tout en permettant aux écouteurs d’être réceptifs au mot clé « Siri » pour une utilisation de l’assistant numérique.

Mais, dans le but de maintenir assez bas et de correspondre au terme « Lite », ces écouteurs ne devraient pas se vanter de l’annulation active du bruit. Si ces nouveaux écouteurs n’ont pas d’ANC, on peut s’attendre à ce qu’Apple les lance à un prix plus abordable. À titre de référence, Apple a lancé les AirPods Pro à 279 euros en octobre dernier. Lorsque ces écouteurs seront lancés, ils seront en concurrence avec les Galaxy Buds+ qui ont été lancés en février à 169 euros.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.

Probably alongside the MacBook Pro next month.

—Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020