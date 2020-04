Apple va vendre des Mac équipés de puces ARM en 2021

La recherche d’un contrôle de bout en bout de sa chaîne de production pourrait bientôt conduire Apple à se débarrasser des puces Intel et à se tourner vers des processeurs internes basés sur la variante A14 qui devrait équiper le prochain iPhone.

Bloomberg a indiqué que Apple lancerait trois processeurs pour Mac basés sur la puce ci-dessus et qu’elle ferait appel à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la même entreprise qui est responsable de la fabrication des processeurs pour l’iPhone et les iPad, pour construire les nouvelles puces de Mac.

Le rapport indique que si tout se passe comme prévu, le premier MacBook équipé de la nouvelle puce pourrait sortir dès l’année prochaine.

Si ce projet se concrétise, cela signifierait que le rêve longtemps caressé d’Apple d’avoir le contrôle total de ses produits, y compris le matériel et les logiciels, serait enfin réalisé. La société a déclaré à maintes reprises que le fait d’avoir la propriété totale permet d’obtenir de meilleures performances et une expérience client de qualité.

Par le passé, l’entreprise a également indiqué que le fait de posséder l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pouvait apporter des avantages en matière de coûts qui augmentaient le résultat net ou pouvait servir d’investissement pour améliorer les éléments de conception. Au cours des deux dernières années, Apple a déjà effectué cette transition avec les modèles iPhone et iPad, de sorte qu’il n’est peut-être pas vraiment choquant pour Intel que l’entreprise se débarrasse de ses processeurs.

Pourquoi ce changement ?

Le rapport suggère que les premières puces conçues par Apple seraient dotées de 12 cœurs et seraient basées sur l’architecture ARM au lieu du x86. Ce qui frappe immédiatement, c’est qu’une telle approche pourrait augmenter l’autonomie des périphériques et améliorer encore plus la connectivité mobile. Bien sûr, le défi du matériel basé sur l’architecture ARM réside toujours dans la capacité de traitement par rapport aux processeurs x86.

La question qui se pose également est de savoir si Apple s’en tiendra à macOS ou s’il y aura une surprise cachée dans un coin. La logique voudrait qu’il reste en place, car le passage aux processeurs ARM consisterait simplement à proposer des applications et des logiciels qui circulent entre l’iPhone, l’iPad, l’ordinateur portable et les écrans de la taille d’un PC.