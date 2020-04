Google Meet affiche désormais 16 visages dans une grille, et veut concurrencer Zoom

Les services de vidéoconférence en ligne sont en augmentation ces jours-ci et avec la chute du géant Zoom, de plus en plus de services sont en concurrence dans cet espace. Les grands noms sont naturellement là, comme Skype et Microsoft Teams et, bien sûr, Google Meet. Anciennement connu sous le nom de Hangouts Meet, le service de visioconférence de Google a non seulement obtenu un nouveau nom, mais également de nouvelles fonctionnalités.

La nouvelle vue en galerie de Google Meet, qui ressemble à celle de Zoom, se déploie « progressivement » dans le monde entier à partir d’aujourd’hui, a déclaré l’entreprise dans un article de blog, et elle devrait être disponible pour tout le monde d’ici la fin de la semaine. Auparavant, vous ne pouviez voir que quatre personnes à l’écran en même temps, mais avec la nouvelle présentation en mosaïque de Meet, vous pourrez voir 16 participants à un appel en même temps. Google a annoncé que cette fonctionnalité était en cours de réalisation la semaine dernière.

La vue en galerie de Zoom peut toujours afficher plus de participants que celle de Meet — il est possible de voir les miniatures de 49 personnes à la fois sur Zoom, selon la puissance de votre processeur — mais le fait que Meet vous permette de voir jusqu’à 16 personnes à la fois est une belle amélioration. Pour être clair, ce n’est que le nombre de personnes qui peuvent être à l’écran à la fois. Pour le nombre total de spectateurs, Meet peut prendre en charge jusqu’à 250 personnes pour les utilisateurs G Suite Enterprise et G Suite for Education. La version G Suite Basic prend en charge jusqu’à 100 personnes.

La semaine dernière, Google a également promis que Meet vous permettrait de présenter un seul onglet Chrome et que le service serait en mesure d’améliorer la qualité vidéo en cas de faible éclairage et de filtrer les bruits de fond, et Google a fait part des mises à jour sur le déploiement de ces fonctionnalités.

La possibilité de présenter un seul onglet Chrome est disponible dès aujourd’hui. Le mode de basse luminosité est en cours de déploiement pour les utilisateurs mobiles et sera disponible pour les utilisateurs sur le Web « dans le futur ». L’IA joue un rôle essentiel comme en témoigne la vidéo ci-dessous :

La suppression du bruit de fond sera disponible pour les utilisateurs G Suite Enterprise et G Suite Enterprise for Education sur le Web dans les prochaines semaines, et « plus tard » pour les utilisateurs mobiles.

Un service qui a explosé

Meet, comme d’autres services de vidéoconférence, a connu une croissance significative dans le contexte de la pandémie du COVID-19. Google a déclaré dans un article de blog du 9 avril que le service ajoute plus de 2 millions de nouveaux utilisateurs par jour. Pour répondre à ce besoin, pour les clients G Suite et G Suite for Education, les capacités de Meet sont étendues gratuitement à 250 participants et à 100 000 personnes par enregistrements jusqu’au 30 septembre. Enfin l’essai est gratuit pendant 14 jours.

Pour ceux qui découvrent le service, j’ai réalisé un article dans lequel je vous explique comment utiliser Google Meet pour les appels de groupe.