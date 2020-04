La gamme d’iPhone 12 sera lancée par vagues à partir de septembre

Il est prévu qu’Apple lève le voile sur de nouveaux iPhone en septembre, mais selon des personnes connaissant bien le sujet, un retard est très probable étant donné la crise sanitaire actuelle liée au COVID-19. Comme le rapporte 9to5Mac, l’analyste Ming-Chi Kuo, qui a une très bonne connaissance des scoops entourant Apple, explique qu’il y a de fortes chances que cela se produise. Mais, le géant de la technologie basé à Cupertino adoptera une approche différente pour cette nouvelle génération d’iPhone.

La plupart des gens penseront probablement que l’iPhone 12 pourrait ne pas être livré à temps en raison de retards et de ralentissements de la production, notamment dans les chaînes de montage en Chine. Il y a aussi la question de la pénurie de composants ainsi que la vérification de la conception que les ingénieurs d’Apple font généralement en personne. Cependant, Kuo révèle deux autres causes de retard qui sont également affectées par les mesures anti-COVID-19.

Ainsi, au lieu de repousser un modèle d’iPhone 12 en particulier, Apple pourrait se contenter de lancer les nouveaux appareils un par un lorsqu’ils sont prêts. Cela signifie qu’Apple utilisera probablement une sortie échelonnée, ou par vagues, pour pousser la nouvelle génération sur le marché.

Les iPhone 2020 de 5,4 à 6,1 pouces devraient entrer en production de masse en septembre, ce qui signifie qu’ils pourraient être prêts au plus tôt le même mois. Cela indique également que le stock initial pourrait être très limité. Apple devrait donc opter pour un calendrier de lancement qui rappelle celui de l’iPhone X, lorsque la société a annoncé l’appareil en septembre, mais a commencé les ventes plus tard.

Un défi particulier semble être le tout nouvel iPhone de 6,7 pouces qui arrivera plus tard cette année, selon l’analyste, car Apple a rencontré quelques problèmes avec ce qui est décrit comme la conception “la plus compliquée” de l’appareil. Ce que cela signifie n’est pas encore clair, mais ce modèle particulier pourrait être repoussé encore plus loin si ces problèmes ne sont pas résolus en temps voulu.

Des défis à relever

Tous les iPhone de cette année seront équipés d’une connectivité 5G, et cette nouvelle capacité pose elle-même de sérieux problèmes au géant à la pomme croquée. Apple elle-même a également apporté quelques modifications à la conception de l’antenne de l’iPhone 12 pour la prise en charge des ondes millimétriques 5G. Comme les laboratoires d’essai sont fermés, le processus d’intégration de ces changements va également retarder le lancement des iPhones à capacité 5G.

Nous saurons dans quelques mois si la société parviendra à les relever tous avant l’annonce de septembre.