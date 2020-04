Office 365 devient Microsoft 365 : voici ce que vous devez savoir

À partir d’aujourd’hui, mercredi 22 avril, Office 365 est appelé à devenir Microsoft 365. Bien que cette transformation soit plus qu’un simple changement de nom, vous pouvez être assuré que toutes vos fonctionnalités et applications préférées sont toujours là, et qu’elles portent toutes le même nom. Le passage à Microsoft 365 a pour but d’augmenter et d’améliorer les produits grâce à de nouvelles technologies et pour une plus grande efficacité.

Depuis hier, Microsoft lance les versions grand public de ses abonnements Microsoft 365. Le géant du logiciel a dévoilé les abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille il y a quelques semaines seulement, et ils sont en grande partie conçus pour remplacer les offres Office 365 grand public existantes par des fonctionnalités supplémentaires.

Vous vous demandez probablement ce que le passage d’Office 365 à Microsoft 365 signifie en termes de prix ? La bonne nouvelle, c’est que cela ne change pas. Microsoft maintient également les prix des abonnements Office existants. Les formules Microsoft 365 Personnel et Famille sont désormais disponibles au prix de 7 euros par mois pour un abonnement Personnel (1 personne) et de 10 euros par mois pour un abonnement Famille (jusqu’à 6 personnes). Les deux options comprennent l’accès à Office, et de nouvelles fonctionnalités seront progressivement déployées dans les mois à venir.

Nouveaux points forts de Microsoft 365

Un grand nombre de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées à l’écosystème Microsoft 365 — vous pouvez trouver plus d’informations à ce sujet ici — mais voici un rapide aperçu des plus remarquables. Deux des plus gros ajouts à Microsoft 365, une application Microsoft Family Safety et Microsoft Teams pour les consommateurs, ne sont pas encore disponibles avec le lancement des abonnements aujourd’hui. Cependant, de nombreuses améliorations liées à Office sont en cours de réalisation. Pour rappel, les nouvelles fonctions de sécurité pour la famille vous permettent de surveiller le temps passé par vos enfants sur l’écran de différents appareils pour différentes activités numériques (y compris les jeux et la navigation sur le Web). Vous pouvez désormais facilement fixer des limites et les éloigner des contenus inappropriés.

La fonction « PowerPoint Presenter Coach », qui aide les gens à s’entraîner à utiliser un jeu de diapositives et à éviter les bégaiements et les jurons, est disponible dans le cadre des abonnements. En effet, l’IA vous écoutera répéter votre présentation et vous indiquera si vous parlez trop vite, si vous dites trop « umm » et même si vous parlez d’une voix monotone (ennuyeuse) ! Le coach comprendra également des suggestions de grammaire pour articuler les concepts de manière plus concise.

Ensuite, nous avons une extension pour Chrome ou Edge, Microsoft Editor, qui apporte une aide à la rédaction et des corrections de grammaire partout où vous écrivez sur le Web. La plupart des gens connaissent les contrôles de grammaire et d’orthographe ainsi que le correcteur automatique de fautes de frappe qui apparaissent dans tous les produits Office. Microsoft Editor est une nouvelle application qui utilise l’IA pour faire passer les choses à un niveau supérieur. Pour ceux qui ont des difficultés avec le texte, il vérifie désormais tous les éléments de votre écriture et fait des suggestions concernant des choses comme la forme, les acronymes difficiles à déchiffrer, les références géopolitiques sensibles, la clarté et la concision. Vous pouvez surligner des phrases et demander des suggestions de réécriture. Il y a même un vérificateur de plagiat pour s’assurer que les citations sont correctement incluses. C’est comme si vous aviez votre propre rédacteur professionnel.

Money in Excel sera bientôt disponible, selon Microsoft. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité conçue pour la gestion des finances personnelles afin de faciliter le suivi et l’analyse des dépenses dans Excel. Microsoft se connectera à vos comptes bancaires et de cartes de crédit pour importer les transactions et les soldes et générer des alertes sur les frais, les charges et les dépenses mensuelles.

Il y a, bien sûr, beaucoup d’autres nouvelles facettes de Microsoft 365.

Nouveau nom, fonctionnalité améliorée

Avec tant d’utilisations individuelles, familiales, sociales, professionnelles et d’entreprise pour une même suite de logiciels et de services — qui sont maintenant répartis sur plusieurs plateformes comme Windows, macOS, iOS et les appareils Android — Microsoft prend la judicieuse décision d’unifier ses solutions de productivité sous une seule marque.

Quels que soient vos besoins en matière de coécriture, de vidéoconférence, d’organisation, de collaboration ou de travail individuel, vous trouverez de nouveaux avantages dans le nouvel écosystème Microsoft 365, tout en sachant que les piliers fiables sont toujours là. Et grâce à une nouvelle offre de lancement limitée dans le temps, vous pouvez essayer dès maintenant tout ce que le nouveau service a à offrir. Il est à noter que tous les abonnés Office existants seront automatiquement basculés vers la version de Microsoft 365 correspondant à leur offre actuelle.