Victoire de Epic Games : Le retour triomphal de Fortnite sur iOS en Europe

Dans un revirement spectaculaire, Apple a annoncé le rétablissement de l’accès du Epic Games à la publication d’applications iOS en Europe. Cette décision ouvre la voie au retour tant attendu de Fortnite sur la plateforme iOS et marque le potentiel début de l’Epic Games Store sur les appareils Apple européens.

Le mois dernier, Epic Games avait révélé son intention de réintroduire Fortnite et de lancer le Epic Games Store sur iOS, s’appuyant sur le nouveau cadre réglementaire instauré par la législation sur les marchés numériques (DMA) de l’Europe. Cette récente législation contraint Apple à autoriser pour la première fois les boutiques d’applications tierces, modifiant ainsi l’écosystème fermé traditionnellement maintenu par la firme de Cupertino.

Cependant, la situation a pris une tournure inattendue lorsque le compte développeur européen d’Epic a été clôturé plus tôt dans la semaine, une décision survenue peu après que Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, a critiqué publiquement les pratiques jugées anticoncurrentielles d’Apple, suite à une amende de 1,84 milliard d’euros infligée par la Commission Européenne à cette dernière.

The DMA went through its first major challenge with Apple banning Epic Games Sweden from competing with the App Store, and the DMA just had its first major victory. Following a swift inquiry by the European Commission, Apple notified the Commission and Epic that it would relent…

