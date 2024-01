Fortnite fait un comeback sur iOS dans l’UE après son conflit avec Apple

Après près de quatre ans, Fortnite fait un retour triomphal sur iOS — mais seulement dans certaines régions. Ce sera la première fois qu’une version native de Fortnite sera disponible sur iOS depuis qu’Apple a retiré le jeu de l’App Store en 2020.

Le très populaire jeu de battle royale s’est retrouvé au cœur d’un conflit entre Epic Games et Apple, le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, qualifiant le géant de la technologie de « sournois ».

« Epic a toujours soutenu la notion de notarisation Apple et de recherche de logiciels malveillants pour les applications, mais nous rejetons fermement le fait qu’Apple déforme ce processus pour saper la concurrence et continuer à imposer des taxes Apple sur des transactions dans lesquelles elle n’est pas impliquée », a déclaré Sweeney dans un long message sur X.

Pour se conformer à la loi sur les marchés numériques de l’Union européenne, Apple a annoncé dans un article de blog qu’elle autoriserait désormais le sideloading d’applications, c’est-à-dire les applications installées à partir de sources extérieures à l’App Store.

Apple s’est longtemps opposée au « sideloading » en raison de potentiels risques en matière de sécurité et de respect de la vie privée, mais aujourd’hui, en raison de la loi sur les marchés numériques, il semble que l’entreprise n’ait pas d’autre choix que de l’autoriser, à son grand dam.

Dans une déclaration annonçant les changements, Phil Schiller, membre du conseil d’administration d’Apple, a déclaré : « Les changements que nous annonçons aujourd’hui sont conformes aux exigences de la loi sur les marchés numériques dans l’Union européenne, tout en contribuant à protéger les utilisateurs de l’UE contre les inévitables menaces accrues en matière de sécurité et de protection de la vie privée qu’entraîne cette réglementation. Notre priorité reste de créer la meilleure expérience possible, la plus sûre, pour nos utilisateurs dans l’UE et dans le monde entier ».

Ces changements ont à leur tour ouvert la voie au retour de Fortnite dans les régions européennes via le Epic Games Store. Fortnite a annoncé la nouvelle depuis un post sur le compte X officiel du titre.

Remember Fortnite on iOS?

How bout we bring that back.

Later this year Fortnite will return in Europe on iOS through the @EpicGames Store.

(shoutout DMA—an important new law in the EU making this possible). @Apple, the world is watching. pic.twitter.com/VdHWTe8i1c

—Fortnite (@FortniteGame) January 25, 2024