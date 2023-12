Epic Games remporte un procès historique contre Google pour monopole illégal sur les stores

Trois ans après que le créateur de Fortnite, Epic Games, a poursuivi Apple et Google pour avoir prétendument exercé un monopole illégal sur les boutiques d’applications, Epic a obtenu gain de cause.

Google a perdu un procès historique contre Epic Games après qu’un jury a décidé lundi que le géant du Web opérait un monopole illégal depuis sa boutique d’applications Android. La décision a été annoncée à l’issue d’un procès d’un mois qui s’inscrivait dans le cadre d’un différend juridique plus long entre Google et Epic Games, qui dure depuis 2020.

Cette décision pourrait bouleverser le secteur des boutiques d’applications, en donnant aux développeurs d’applications beaucoup plus de pouvoir sur la façon dont leurs applications sont distribuées et sur la manière dont ils en tirent profit.

Après quelques heures de délibérations, le jury de San Francisco s’est rangé du côté du fabricant de Fortnite, Epic Games, estimant que Google exerce un monopole sur le marché des boutiques d’applications mobiles et met en œuvre des pratiques anticoncurrentielles qui nuisent à l’entreprise de jeux vidéo.

Le conflit actuel a éclaté en 2020 lorsque Google — et Apple — ont retiré Fortnite de leurs boutiques d’applications après que Epic a mis en place son propre système de paiement in-app pour éviter de remettre une part des ventes aux géants de la technologie.

Réagissant à la décision du jury lundi, Epic Games a décrit le verdict comme « une victoire pour tous les développeurs d’applications et les consommateurs du monde entier », ajoutant : « Il prouve que les pratiques de Google en matière de boutique d’applications sont illégales et qu’elles abusent de leur monopole pour soutirer des frais exorbitants, étouffer la concurrence et réduire l’innovation ».

Google était prête à payer des milliards

Le procès a montré que Google était « prête à payer des milliards de dollars pour étouffer les boutiques d’applications alternatives en payant les développeurs pour qu’ils abandonnent leurs propres efforts et leurs plans de distribution directe, et en proposant des accords très lucratifs avec les fabricants d’appareils en échange de l’exclusion des boutiques d’applications concurrentes. Ces accords visaient à consolider la domination de Google en tant que seule boutique d’applications — et cela a fonctionné. Plus de 95 % des applications sont distribuées par l’intermédiaire du Play Store sur Android ».

De son côté, Wilson White, cadre de Google, a déclaré que son entreprise avait l’intention de contester le verdict, ajoutant : « Android et Google Play offrent davantage de choix et d’ouverture que n’importe quelle autre grande plateforme mobile. Le procès a clairement montré que nous sommes en concurrence féroce avec Apple et son App Store, ainsi qu’avec les boutiques d’applications sur les appareils Android et les consoles de jeux. Nous continuerons à défendre le modèle commercial d’Android et nous restons profondément attachés à nos utilisateurs, à nos partenaires et à l’écosystème Android dans son ensemble ».

Le mois prochain, le juge James Donato annoncera les mesures que Google devra prendre à la suite de la décision du jury lundi. Il pourrait être ordonné à Google de modifier les règles du Play Store afin de permettre aux développeurs de diriger les clients vers des boutiques d’applications concurrentes, ce qui leur permettrait d’éviter de payer une part à Google pour les achats d’applications et les achats in-app, sans aucune répercussion.

Epic Games a intenté une action analogue contre Apple. Cette affaire, elle aussi, continue d’être portée devant les tribunaux, et les deux parties font actuellement appel.