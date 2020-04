Le Google Doodle célèbre le Jour de la Terre 2020 avec un jeu relaxant sur les abeilles

Pour célébrer le 50e anniversaire du Jour de la Terre, Google a créé un jeu relaxant qui vous permet de contrôler une abeille pollinisatrice de fleurs dans un doodle. Le 22 avril 1970, une nouvelle tradition a vu le jour avec la première célébration du Jour de la Terre aux États-Unis, un jour férié consacré à la préservation de notre planète et au changement climatique.

Au cours des cinquante années qui ont suivi, le Jour de la Terre est devenue une tradition internationale, permettant au monde de se rassembler pour faire notre part afin de rendre à la nature ce qu’elle nous a donné.

Pour célébrer le Jour de la Terre 2020, marquant son cinquantième anniversaire, Google s’est associé à The Honeybee Conservancy pour développer un jeu sur l’humble abeille. Dans cette expérience incroyablement relaxante, vous utilisez votre souris ou votre écran tactile pour déplacer une abeille entre des fleurs de différentes couleurs, en apportant le pollen correspondant là où il doit aller. Entre les niveaux, vous découvrirez des informations utiles sur le but de l’abeille et son incroyable impact sur la terre.

Si vous cherchez à retrouver la zénitude des abeilles une fois le Jour de la Terre 2020 passé, le jeu continuera à être disponible sur le blog de Google Doodle. Vous y trouverez également une fantastique introduction du fondateur de The Honeybee Conservancy, Guillermo Fernandez, qui a partagé certaines de ses réflexions sur le doodle du Jour de la Terre 2020 et quelques conseils sur la manière d’aider vos abeilles locales.

Ce que j’aime dans le doodle d’aujourd’hui, c’est la façon dont il capture l’impact d’une seule abeille sur les plantes et les endroits qu’elle visite. Imaginez donc le pouvoir de pollinisation que des billions (oui, des billions !) d’abeilles ont sur les écosystèmes du monde entier !

Des gestes simples pour sauver les abeilles

Le doodle d’aujourd’hui nous rappelle également à tous que les petites actions effectuées par les individus partout dans le monde s’additionnent pour donner de grands résultats. Et même si l’apiculture n’est pas pour tout le monde, il y a tellement de façons simples d’aider à sauver les abeilles, même avec la distanciation sociale dans le monde d’aujourd’hui :

Soutenez votre apiculteur local Donner du temps ou des fonds à des groupes environnementaux locaux Faites des abris sûrs pour les abeilles Créez un bain d’abeilles Plantez un jardin de pollinisateurs

« Puisque le jeu continue aussi longtemps que vous le souhaitez, vous pouvez finir par voir des milliers de fleurs, d’arbres et de buissons », a déclaré Gerben Steenks « Nous espérons que les gens comprennent l’importance des abeilles pour la terre et pour l’humanité ». Si le jeu peut continuer indéfiniment, il n’en va pas nécessairement de même pour les ressources de la planète, ce qui rend les messages comme celui-ci si nécessaires.