Microsoft se prépare à lancer son Surface Book 3 et sa Surface Go 2 en mai

Microsoft s’apprête à dévoiler son Surface Book 3 et sa Surface Go 2. Pour commencer, et si l’on en croit les dernières rumeurs à son sujet, le Surface Book 3 ne recevra aucune amélioration esthétique majeure, car l’accent sera entièrement mis sur le matériel caché sous le capot. Ainsi, au lieu de nouvelles caractéristiques à l’extérieur, vous obtiendrez tellement plus à l’intérieur, avec du matériel de dernière génération, dont les dernières puces Intel qui devraient être utilisées.

De récentes fuites chez les revendeurs ont laissé entendre que Microsoft prévoit d’utiliser les derniers processeurs Intel de 10e génération sur le Surface Book 3, ainsi que potentiellement jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage.

Des rumeurs suggèrent également que Microsoft passe aux puces graphiques Quadro de NVIDIA dans certains modèles du Surface Book 3. Ce changement signifiera que le Surface Book 3 répondra mieux aux besoins des professionnels de l’animation 3D, des designers et des ingénieurs qui s’appuient sur la puissance des cartes graphiques Quadro optimisées pour un certain nombre d’applications professionnelles plutôt que pour le jeu.

Selon les dernières découvertes, le Surface Book 3 de 13,5 pouces pourrait commencer à 1 617 € et grimper jusqu’à 2 616 €, tandis que le modèle plus grand (15 pouces) sera disponible entre 2 234 € et 3 441 € selon la configuration. Inutile de dire que les prix peuvent varier en fonction des taxes et de tout le reste, mais à première vue, le nouveau Surface Book 3 coûtera un peu plus que le modèle précédent, principalement en raison des mises à niveau matérielles.

Une Surface Go 2 plus attrayante ?

Microsoft prépare également une Surface Go 2, successeure de sa populaire petite tablette. Des fuites chez les revendeurs ont également laissé entendre que Microsoft proposera un modèle avec un processeur Intel Core m3, à côté de la traditionnelle option du processeur Intel Pentium Gold. Windows Central signale que la Surface Go 2 comprendra également un écran plus grand de 10,5 pouces, avec des bords légèrement plus petits qui ressemblent davantage à ceux du Surface Laptop 3, et une résolution de 1 920 x 1 280 pixels.

Cependant, la taille physique serait identique à celle de la Surface Go originale, de sorte que les accessoires existants et l’étui de la Surface Go fonctionneront sur le Surface Go 2. Le modèle Intel Core m3 comprendrait également 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une connectivité LTE en option. La tablette devrait probablement se vanter de la reconnaissance faciale Windows Hello — tout cela selon les dernières rumeurs sur l’appareil — et un ensemble de ports standard : USB-C, une prise casque 3,5 mm et une seule connexion propriétaire Surface Connect.

Microsoft prévoit de dévoiler ses nouveaux dispositifs Surface le mois prochain, selon des sources familières avec les plans de la société. Ces plans pourraient changer en raison de la pandémie du COVID-19, mais Microsoft travaille sur ces nouveaux appareils depuis un certain temps.