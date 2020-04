Apple travaille à une version sous l’écran de sa technologie Touch ID

Apple a ramené la technologie et le capteur Touch ID avec la sortie de son iPhone SE 2020, et il semble que le géant à la pomme croquée s’engage à nouveau dans les capteurs d’empreintes digitales, mais sous une autre forme que celle de mettre un disgracieux bouton physique en façade.

Selon plusieurs sources, une version sous l’écran de la technologie Touch ID est en cours de développement pour 2020, et il semble qu’un nouvel iPad Air serait le premier à l’utiliser et s’en vanter.

Un mystérieux compte Twitter, qui semble avoir prédit avec précision certains des plans d’Apple par le passé, affirme que « le nouvel iPad Air utilisera l’écran Mini-LED, n’aura pas d’encoche, pas de Face ID, mais un Touch ID sous l’écran ». Comme le note MacRumors, ce tweet a été publié en mars, à un moment où le même compte publiait également des informations sur le nouvel iPhone SE qui se sont finalement avérées exactes.

Toutefois, le fait qu’Apple travaille sur la technologie Touch ID sous l’écran n’est pas nouveau, car il a déjà été rapporté que la société prévoyait une mise à niveau similaire pour ses iPhone haut de gamme.

the new iPad Air will be using the mini led screen, comes with full screen with no notch, not Face ID,but Touch ID under the screen

— 有没有搞措 (@L0vetodream) March 10, 2020