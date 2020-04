Apple présente son nouvel iPhone SE à 489 euros

Apple a lancé un nouvel iPhone SE aujourd’hui. Il s’agit d’un iPhone de 4,7 pouces doté d’un bouton d’accueil physique, d’un Touch ID, d’une caméra à unique objectif à l’arrière et de la puce A13 Bionic intégrée. Avec un prix de départ de 489 euros pour une version avec 64 Go de stockage, le nouvel iPhone SE s’adresse directement aux nouveaux utilisateurs d’iPhone ou aux acheteurs d’un premier smartphone. Mais, il pourrait attirer ceux qui veulent mettre à niveau leur vieillissant iPhone.

L’ensemble est assez séduisant. C’est un design qui est resté cohérent depuis l’iPhone 6, ce qui fait de l’iPhone SE la 5e génération adoptant le même look. Apple connaît bien ce design. Le nouvel iPhone SE est essentiellement un iPhone 8 doté d’une meilleure caméra et d’un meilleur processeur — et d’un prix inférieur.

Cela devrait lui assurer une autonomie bien plus longue que l’iPhone 8 qu’il remplace dans la gamme d’Apple, qui avait une puce A11 de 2017. Il n’y aura pas de version plus grande de l’iPhone SE de seconde génération, mais l’iPhone 8 Max continuera à être vendu sur certains marchés.

Bien que sa conception soit relativement ancienne, ce nouvel iPhone SE possède la même puce A13 que les iPhone 11 et iPhone 11 Pro et Apple précise que les performances du processeur du nouvel iPhone SE sont comparables et non atténuées pour le modèle le plus abordable.

L’écran est une dalle Retina HD, qui est un écran LCD. Il ne s’agit pas d’un écran Liquid Retina comme celui de l’iPhone 11 et de l’iPhone XR. Outre sa taille, la principale caractéristique de l’iPhone SE est sans doute l’inclusion d’un bouton d’accueil physique avec la technologie Touch ID au lieu du système de reconnaissance faciale que nous attendons sur les nouveaux iPhone. Il n’est pas encore clair si cela est dû à des contraintes de taille empêchant l’inclusion de la matrice de caméra True Depth nécessaire en façade — mais le prix est probablement tout aussi important.

Disponible dès le 24 avril

Le processeur permet également au nouvel iPhone SE d’acquérir de nouvelles fonctions de caméra. L’arrière de l’appareil est équipé d’un objectif unique de 12 mégapixels (ainsi que d’un flash). Apple affirme utiliser la puce A13 Bionic pour améliorer sa photographie HDR intelligente, qui combine plusieurs prises de vue en une seule pour améliorer l’éclairage et les détails. Il dispose également d’un mode portrait. La caméra frontale est de 7 mégapixels et elle peut également faire des effets en mode portrait.

Pour compléter les autres spécifications, il prend en charge le Wi-Fi 6, le Gigabit LTE et les doubles SIM (eSIM pour le moment.) Il prend également en charge le Haptic Touch, qui est le remplacement du 3 D Touch par Apple, ce qui revient à une longue pression avec un retour d’information haptique.

Il est disponible en noir, argent et en édition Product(RED). Il sera disponible en précommande ce vendredi 17 avril et sera expédié le 24 avril. Un modèle de 64 Go sera proposé au prix de 489 euros, un modèle de 128 Go de stockage coûtera 539 euros, et le modèle de 256 Go est vendu au prix de 659 euros.