Google Card : Google travaillerait sur sa propre carte de débit analogue à l’Apple Card

Selon un rapport de TechCrunch, Google serait en train de tester sa propre carte de débit (Google Card ?) qui aidera les clients à effectuer et à suivre les achats effectués en ligne et dans les magasins. Le projet est censé être une nouvelle pièce maîtresse de l’actuel système Google Pay, qui ne fait actuellement que des paiements en ligne et en peer-to-peer en ajoutant une carte de débit physique qui pourrait être utilisée pour une plus grande variété d’achats.

Une présence accrue de la carte de débit permettrait à Google d’être plus utile dans le suivi des paiements et des achats, tout en fournissant à l’entreprise des informations précieuses sur les dépenses des consommateurs.

Contrairement à l’Apple Card d’Apple — qui est une carte de crédit à part entière —, le projet de Google serait une carte de débit, avec des partenaires comme Citi et la Stanford Federal Credit Union (la carte elle-même est une carte Visa, bien que Google puisse également l’étendre à d’autres systèmes de paiement comme Mastercard). Mais, tout comme la Apple Card, la carte de débit de Google est conçue pour fonctionner comme une carte physique et une carte numérique de paiement sur smartphone, et elle offrira un numéro de carte virtuelle séparé pour l’utilisation avec les revendeurs en ligne.

L’application de Google permettrait aux clients de suivre facilement leurs achats (notamment en utilisant des outils comme Google Maps et sa vaste base de données de revendeurs pour contacter ou naviguer dans une boutique visitée précédemment).

Les clients pourront également utiliser l’application Google Pay pour verrouiller leur carte en cas de vol ou de perte, ou verrouiller entièrement le compte.

Uniquement aux États-Unis pour le moment ?

Cependant, pour l’instant, la Google Card semble n’être qu’une face plus pratique (et potentiellement) plus sûre des options de cartes de débit existantes des banques. Le rapport de TechCrunch ne semble pas indiquer si Google offrira des avantages ou des bénéfices pour l’utilisation de son système, comme les différentes offres de cash back de l’Apple Card, ou même si les clients obtiendront des réductions pour l’utilisation des cartes de marque Google pour acheter des produits et services Google.

Le rapport de TechCrunch ne mentionne pas non plus quand elle prévoit de lancer la carte de débit ou si le test sera un jour diffusé dans son intégralité auprès des consommateurs du monde entier.