Windows 10 fonctionne désormais sur un Galaxy S8 et d’autres smartphones Android

Windows 10 on ARM a été repéré fonctionnant sur le smartphone Galaxy S8 de Samsung, ainsi que sur d’autres smartphones équipés de puces Snapdragon 835. Comme le rapporte Windows Latest, maintenant qu’un bug de fuite de mémoire dans Windows 10 on ARM qui affectait les processeurs Snapdragon 835 a été résolu, le système d’exploitation de Microsoft peut être installé avec succès sur les smartphones utilisant cette puce.

Et cela a conduit un groupe de développeurs à mettre le système d’exploitation sur le Galaxy S8 – le travail d’Evsio0n, qui a publié les résultats sur Twitter – ainsi que d’autres développeurs qui auraient mis le système d’exploitation de Microsoft sur le Xiaomi Mi6, le Xiaomi Mi Mix 2S, et le OnePlus 6.

Cela dit, il est important de préciser que même si Windows 10 on ARM “fonctionne” sur ces smartphones, ce qui signifie qu’il démarre et fonctionne – ce qui n’était pas le cas auparavant à cause de la fuite de mémoire désormais bouchée, il ne peut pas être utilisé de manière très pratique. À ce jour, il s’agit d’une preuve de concept que c’est possible, plutôt que quelque chose d’utile.

Une grande partie de Windows est actuellement inutilisable sur ces smartphones, y compris les fonctions tactiles, la caméra, les capteurs, etc.

Vous vous souvenez peut-être de projets antérieurs visant à faire fonctionner Windows 10 on ARM sur le Lumia 950 XL, par exemple, qui offrait beaucoup plus de fonctionnalités – ainsi que des tutoriels complets sur la façon de réaliser le processus vous-même. Les développeurs travaillant sur ces smartphones dotés d’une puce Snapdragon 835 n’ont pas encore partagé de guides sur ce qu’il faut faire, ni aucun détail sur la façon dont ils ont réalisé leurs progrès jusqu’à présent, mais ce n’est pas vraiment surprenant à ce stade très précoce.

Le succès de Lumia

Néanmoins, il est toujours intéressant de voir une version de Windows 10 fonctionner sur un Galaxy S8, et des possibilités plus intéressantes peuvent être en cours d’élaboration, comme le suggère Windows Latest – comme le double boot de Windows 10 on ARM et Android.

Windows 10 on ARM fonctionne sur ce que Microsoft appelle des PC “Always Connected“, des ordinateurs portables équipés de puces Snapdragon (offrant une connectivité cellulaire), d’où la possibilité d’éviter les smartphones Android équipés de puces Snapdragon.