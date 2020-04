Si si, Apple envisage toujours de lancer son tapis de charge AirPower

Apple est une entreprise qui prend ses produits et ses annonces très au sérieux. Tellement sérieuse que lorsqu’elle annule un produit déjà annoncé, on qualifie ceci de scandaleux ou de tragédie, ou même les deux.

L’exemple le plus récent en est le tapis de charge sans fil AirPower qui a beaucoup fait parler de lui avant d’être officiellement annulé par la firme à la pomme croquée. Apple tente peut-être de se racheter et semble s’attaquer à nouveau à l’accessoire, mais cette fois avec une charge plus importante et plus puissante.

Le AirPower a été annoncé en 2017, mais il faudra plus de deux ans avant que Apple admette que le produit n’aboutirait pas et qu’il était annulé. Bien que cela n’ait jamais vraiment confirmé la raison, la toile était déjà remplie de théories et de fuites. Pour faire court, le AirPower présentait un risque d’incendie, car il surchaufferait si l’on y ajoutait l’Apple Watch.

Le AirPower était conçu pour charger les iPhone, les boîtiers de charge des AirPods ou encore une Apple Watch, bien que ce dernier utilisait un système de charge légèrement différent qui nécessitait une puissance de sortie beaucoup plus élevée.

Cela a obligé Apple à utiliser un mélange de circuits de charge superposés qui surchauffaient lorsque l’Apple Watch était placée dessus. C’est la raison pour laquelle le AirPower n’a pas respecté les normes élevées de la société, ce qui a été sa déclaration officielle sur l’annulation dudit chargeur.

While working from home, engineers on Apple’s “Sharing and Proximity” team are receiving prototype units of something called “C68 ‘.

They are being asked work on software communication between devices for a “future product” that has an A11 inside to “dynamically manage heat”. pic.twitter.com/q4UvnF4ksx

—Jon Prosser (@jon_prosser) April 10, 2020