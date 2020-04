Le chargeur sans fil OnePlus Warp Charge 30 Wireless promet des vitesses ultra-rapides

Le OnePlus 8 Pro, récemment annoncé, est le premier smartphone de OnePlus à être doté d’une fonction de charge sans fil. L’entreprise ajoute cette fonctionnalité de manière importante, avec des vitesses allant jusqu’à 30 W qui permettent de recharger 50 % de la batterie en 30 minutes. Mais ce type de vitesse a un coût élevé : vous devrez utiliser les chargeurs spéciaux Warp Charge 30 de OnePlus, qui coûtent 69,95 euros et 79,95 euros respectivement pour les versions pad et stand.

Ce socle de charge présente un design simple, mais élégant, avec un châssis en plastique blanc et une doublure argentée qui traverse le cadre. Vous pouvez simplement placer votre smartphone sur le devant et voir le chargeur prendre vie — avec une LED bleue en bas et le logo de charge Warp sur l’écran de verrouillage.

La charge sans fil à ce niveau de puissance implique certains compromis, et rien n’est plus évident que la conception des chargeurs Warp Charge 30, qui sont tous deux dotés de véritables systèmes de ventilation pour maintenir le smartphone au frais pendant la charge. La gestion de la chaleur est ici une priorité absolue.

Le modèle de stand plus grand va même plus loin, avec une plateforme surélevée qui empêche le smartphone d’entrer directement en contact avec les pièces en plastique du stand, ainsi qu’une fente qui évacue directement l’air plus frais du ventilateur vers l’arrière du smartphone. OnePlus note toutefois qu’il existe un « mode veille » pour la charge pendant la nuit, qui désactive le ventilateur au prix d’une vitesse de charge moins rapide, pour maintenir la température sous contrôle.

Le chargeur ne dispose pas non plus de certaines des commodités qu’offrent la plupart des chargeurs sans fil modernes, comme les prises amovibles ou les câbles USB-C standard.

Uniquement pour le OnePlus 8

Mais pour tout cela, OnePlus fait de grandes promesses en matière de vitesse de charge, avec la demi-charge de la batterie en une trentaine de minutes à une puissance maximale de 30 W, comme mentionnée précédemment.

Les chargeurs seront également compatibles avec les appareils Qi ordinaires, mais à une vitesse beaucoup plus lente de 5 W, bien inférieurs aux vitesses de charge rapide des autres smartphones Android et Apple. En d’autres termes, à moins que vous ne possédiez un smartphone OnePlus avec un Warp Charge 30 Wireless, ce dernier n’a aucun intérêt pour vous.