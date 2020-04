Google Nest réduit la qualité des caméras et la bande passante sans votre consentement

L’Internet est devenu l’épine dorsale de nombreux services et activités critiques durant cette pandémie de COVID-19, mais, malheureusement, une grande partie de notre infrastructure et de nos technologies Internet n’était pas préparée à cette situation.

L’Internet peine sous le poids soudain des utilisateurs, ce qui oblige les gouvernements et les fournisseurs d’accès à demander aux services de mettre en œuvre des mesures qui réduiront leur utilisation de la bande passante. Le dernier en date à l’avoir adopté est le système de sécurité domestique « Nest » de Google, et il le fait d’une manière légèrement différente.

De nombreuses entreprises qui ont restreint leurs services l’ont fait en diminuant directement la qualité du contenu qu’elles diffusent ou en réduisant la bande passante à laquelle les utilisateurs peuvent accéder. YouTube et Netflix, par exemple, ont réduit la qualité des vidéos qu’ils diffusent à des résolutions SD ou HD. Le PlayStation Network de Sony, en revanche, réduit la vitesse de téléchargement des jeux.

Dans un e-mail envoyé aux propriétaires de ses caméras de sécurité, Nest révèle qu’elle modifie plutôt les paramètres de ses produits. La qualité et les configurations de bande passante des caméras Nest seront réinitialisées à leurs valeurs par défaut, ce qui est souvent un paramètre inférieur à ce que beaucoup auraient préféré.

Si vous ne modifiez pas vos paramètres après que Google ait réduit la qualité, l’entreprise prévoit de revenir aux paramètres que vous aviez avant, une fois que les réseaux seront moins inondés par le trafic, explique Google.

Un réel problème ?

Cette stratégie a quelques implications, à part le fait que Nest change les paramètres des caméras à distance sans confirmation explicite avec les utilisateurs au-delà d’une notification par e-mail. Cela signifie également que la qualité du service Internet de Nest n’est pas limitée, mais que les paramètres des caméras sont ramenés à leurs valeurs par défaut.

Plus important encore, cela signifie que les utilisateurs peuvent à nouveau augmenter les paramètres après coup, ce qui rendrait la réduction de la qualité et de la bande passante inutile. Par ailleurs, étant donné que ces caméras sont utilisées à des fins de sécurité, certains propriétaires pourraient être mal à l’aise avec des flux vidéo et des enregistrements de qualité « normale » (même si on peut supposer qu’en cette période de confinement, la surveillance à la maison n’a que peu d’intérêt).