Pas de panique, la DualSense de la PS5 a toujours une prise jack pour les écouteurs

En début de semaine, Sony a fait une grande révélation en nous montrant pour la première fois la manette de la PlayStation 5. Alors que nous nous attendions à ce que cette manette suive le schéma de dénomination auquel Sony s’est tenu depuis l’époque de la PlayStation 1, la société a annoncé un nom différent pour la manette, en la désignant sous le nom de DualSense au lieu de DualShock.

Lorsque Sony a révélé la DualSense, elle a publié quelques images de la manette. Ces images montraient la DualSense sous différents angles, mais pas sous tous les angles. Cela a conduit certains curieux sur Twitter à demander à Toshimasa Aoki, responsable produit chez PlayStation, si la manette DualSense aurait une caractéristique assez importante : une prise audio.

Heureusement, Aoki a confirmé que la DualSense de la PS5 aura toujours une prise jack, tout comme ka DualShock 4, ce qui signifie que vous pourrez connecter un casque à la manette pour discuter avec vos amis.

Still have an audio jack so you can plug in your own headsets like DS4

—Toshimasa Aoki (@toshimasa_aoki) April 8, 2020