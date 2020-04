Microsoft News Bar : une barre d’actualités sous Windows 10

Microsoft a annoncé aujourd’hui sa dernière version de Windows 10 disponible en preview pour les membres de son programme Insider et, bien que cela soit assez courant de nos jours, la société a également profité de l’annonce pour lancer la version bêta d’une nouvelle expérience de consommation de news que n’importe qui sur un appareil Windows 10 peut essayer dès aujourd’hui.

La barre d’actualités (News Bar) de Microsoft regroupe les actualités des 4 500 éditeurs du réseau Microsoft News et les affiche ensuite sous la forme d’une barre semi-persistante de n’importe quel côté de votre écran.

Beaucoup pensent qu’une barre d’actualités est plus ou moins un concept obsolète, mais Microsoft explique que rester à jour avec ce qui se passe à travers le monde est très pratique sur Windows 10, en particulier parce que les données sont fournies par le réseau Microsoft News.

« La barre d’actualités de Windows de Microsoft fonctionne exactement comme la barre des tâches de Windows. Elle est là quand vous en avez besoin, où vous en avez besoin et comment vous en avez besoin. Personnalisez son apparence dans les paramètres pour trouver l’expérience qui vous convient le mieux. Si vous souhaitez vous concentrer, ne vous inquiétez pas, vous pouvez à tout moment réduire la barre des actualités, puis la rétablir lorsque vous êtes à nouveau prêt », explique Microsoft.

Le panneau de configuration est assez personnalisable. Vous pouvez positionner la barre en haut, en bas, à gauche ou à droite de l’écran et choisir entre des images ou du texte pour les actualités. Elle prend également en charge plusieurs écrans, et peut être réduite au minimum si elle s’avère trop distrayante à votre goût.

Windows 10 est depuis longtemps équipé de l’application Microsoft News, qui est plutôt une expérience de lecture d’actualités complète (même si j’admets que j’oublie toujours qu’elle existe). L’idée derrière la barre d’actualités est de vous donner un fil d’actualités qui est soit toujours visible, soit que vous pouvez cacher à volonté. Afin de ne pas l’oublier, vous pouvez choisir de le faire réapparaître dans deux ou huit heures — ou jamais, si vous êtes sérieusement fatigué de l’actualité en ce moment. Personne ne vous en voudra.

Très année 90

Pour l’instant, c’est une implémentation assez simple, sans la possibilité de vraiment personnaliser les nouvelles que vous voyez au-delà du pays dans lequel vous vous trouvez. Ce que vous pouvez faire, c’est sélectionner certaines actions que vous voulez surveiller et, au fil du temps, Microsoft ajoutera des options de météo et de sport. L’application ne respecte pas non plus les préférences par défaut de votre navigateur et ouvre des liens dans le navigateur Edge de Microsoft. De plus, il n’y a pas de possibilité de sortir de l’application sans d’abord la réduire puis la fermer à partir de la barre des tâches.

Elle est très analogue aux applications d’actualités défilantes que nous avions l’habitude de voir dans les années 90 pour les PC Windows. Cependant, si vous voulez essayer cette nouvelle expérience en téléchargeant l’application sur le Microsoft Store.