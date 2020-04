Chrome 81 est disponible après avoir été retardé à cause du coronavirus

Chrome 81 est disponible après avoir été retardé à cause du coronavirus

Une nouvelle version de Google Chrome, Chrome 81, est désormais disponible en téléchargement sur toutes les plateformes prises en charge, avec non seulement d’importantes corrections de sécurité, mais aussi des changements sous le capot qui affinent encore l’expérience avec l’application.

Mais en plus de tous ces ajustements, Chrome 81 est une version notable en raison de plusieurs mises à jour majeures, dont certaines modifieront la façon dont nous utilisons le navigateur à l’avenir.

Tout d’abord, à partir de cette version, Chrome ne prend plus en charge le protocole FTP. Google a officiellement supprimé le FTP de Chrome, ce qui signifie que vous ne pouvez plus utiliser le navigateur pour vous connecter à des serveurs FTP et télécharger des fichiers.

Il va sans dire que c’est un inconvénient pour ceux qui utilisent le navigateur uniquement à cette fin, mais selon Google lui-même, le nombre de personnes qui dépendent encore de la prise en charge du FTP intégrée dans Chrome est assez réduit. Le changement d’aujourd’hui ne devrait donc toucher qu’un très petit sous-ensemble d’utilisateurs, car la plupart d’entre eux sont déjà passés à des clients FTP dédiés.

Et c’est en fait ce que vous devriez faire aussi si vous utilisiez auparavant Chrome pour les transferts FTP et que vous êtes maintenant impacté par ce changement. Il existe de nombreux clients FTP, dont beaucoup sont disponibles gratuitement. Il ne devrait donc pas être trop difficile de trouver une application pour vous aider à répondre à vos besoins en matière de FTP.

Web NFC et Web XR

Chrome 81 est également fourni avec l’API Web NFC sur les appareils mobiles, ce qui signifie que les applications Web peuvent désormais lire les tags NFC. Si vous vous demandez pourquoi cette fonctionnalité est utile, c’est parce que la prise en charge du NFC permet d’utiliser les appareils mobiles avec des applications Web comme des applications natives. Chrome devient donc un navigateur encore plus utile sur Android.

Google estime qu’en ajoutant la norme Web NFC à Chrome, il pourrait en résulter une utilisation accrue des tags NFC dans des lieux tels que les musées, les galeries d’art et les conférences, ainsi que sur les sites Web et les intranets d’entreprise. À partir de maintenant, la fonction ne sera pas disponible pour tous les utilisateurs, mais seulement à titre d’essai. L’essai sur le terrain se déroulera de Chrome 81 à Chrome 83 avant que la fonctionnalité ne soit mise en service pour tous les utilisateurs dans Chrome 84.

La prise en charge initiale de WebXR a également été ajoutée à Chrome 81 pour permettre aux utilisateurs d’utiliser la réalité augmentée dans le navigateur de Google.

Gestion des onglets

Enfin, cette nouvelle version du navigateur poursuit le déploiement du regroupement des onglets, une fonctionnalité qui rend la gestion des onglets dans l’application beaucoup plus pratique. La gestion des onglets est l’une des principales caractéristiques des navigateurs actuels. Ainsi, avec les groupes d’onglets, il est beaucoup plus facile de simplement organiser les onglets dans vos propres groupes avec une série de suppléments, comme des couleurs et des noms personnalisés.

La gestion des onglets avec cette nouvelle fonctionnalité peut se faire directement depuis la barre d’onglets, et cette fonctionnalité est disponible sur toutes les plateformes de bureau où le nouveau Chrome est disponible en téléchargement.

Saut de version

En plus de ces trois améliorations majeures, Chrome 81 comporte également plusieurs améliorations sous le capot, de sorte que l’expérience sur le navigateur est encore affinée sur le bureau et le mobile.

Il est très important de savoir que Google va sauter une version majeure de Chrome, dans le cadre du calendrier de mise à jour de l’entreprise pour faire face à la pandémie de coronavirus. Chrome 82 ne sera pas poussé, et le géant de la recherche publiera Chrome 83 quelques semaines plus tôt, ce qui signifie qu’il devrait être disponible à la mi-mai. C’est un calendrier que d’autres navigateurs Chromium, dont Microsoft, ont également adopté, avec Microsoft Edge, par exemple.

En attendant, les versions Canary, Dev et Beta continueront à être mises à jour normalement, donc si vous voulez essayer de nouvelles fonctionnalités à l’avance, vous pouvez installer n’importe laquelle de ces versions en même temps que la version stable de Chrome.