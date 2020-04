La dernière fuite de l’iPhone 12 semble confirmer quatre modèles différents

Contredisant un récent rapport qui prédisait que la gamme d’iPhone 12 pourrait être reportée à l’année prochaine, une nouvelle fuite de l’analyste Jon Prosser affirme que le prototypage des futurs iPhone 12 a été finalisé, rendant une sortie en 2020 tout à fait possible.

S’alignant sur un rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo d’Apple, la nouvelle fuite semble confirmer que la société basée à Cupertino travaille sur quatre modèles différents d’iPhone 12 pour une sortie possible en 2020.

Le tweet de Prosser indique que nous pouvons nous attendre à des modèles standard d’iPhone 12 de 5,4 et 6,1 pouces, ainsi qu’à un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces beaucoup plus grands pour compléter la nouvelle gamme.

En termes de spécifications, chaque smartphone de la gamme d’iPhone 12 devrait être doté du fameux chipset A14 avec une capacité 5G. Il s’agira là de la première incursion du géant à la pomme croquée sur la connectivité de nouvelle génération.

Les modèles standard de l’iPhone 12 proposeront, semble-t-il, une double caméra à l’arrière, tandis que l’iPhone 12 Pro et Pro Max seront équipés d’une matrice à triples caméras avec un scanner LiDAR supplémentaire pour une réalité augmentée améliorée, tout comme l’iPad Pro 2020.

Prototyping for iPhone 12 devices is just about finalized!

Final details line up pretty well with what Kuo said last year! 🤯

Expect to see CAD renders of the devices within the next month or two from your favorite leakers! 👀

Now let’s see if Apple can get them out by EOY! pic.twitter.com/nAfA7JHMx2

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 6, 2020