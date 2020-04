Google Fit mis à jour avec la recommandation de l’OMS sur le nombre de pas pendant le COVID-19

La dernière mise à jour de Google Fit pourrait faire de votre ancien appareil Android Wear un traqueur d’activité du futur. Si vous n’avez pas utilisé Google Fit pendant un an ou deux, les différences entre l’ancienne version et celle qui est sortie aujourd’hui peuvent sembler immenses. Le système Google Fit travaille avec l’American Heart Association et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour intégrer des systèmes tels que les minutes actives et les points cardio. La nouvelle version de Google Fit publiée cette semaine met également l’accent sur le nombre de pas.

Un peu plus d’un an après la fermeture du site web de Google Fit, l’écosystème de l’application Google Fit a reçu un coup de pouce esthétique. Google Fit comprend à la fois des « visuels plus clairs » et du « texte plus gras » pour rendre l’application — sur les smartphones et les appareils portables — plus « visible en un coup d’œil ». Vous le verrez immédiatement dans l’application sur votre smartphone, et dans les notifications de l’application une fois que vous serez en chemin. Mais, vous verrez vraiment toute la puissance de la plateforme une fois que vous aurez obtenu l’extension de l’application pour votre smartwatch.

Les minutes actives ont été remplacées par la vue des « Pas » dans l’application dans cette dernière mise à jour. Cela permet aux utilisateurs de garder une trace du nombre de pas qu’ils peuvent reporter dans d’autres applications, ou dans leur propre journal de bord en dehors de l’écosystème de Google.

Le système dispose désormais d’une interface légèrement plus conviviale, non seulement pour l’interface utilisateur et le contrôle, mais aussi pour que l’utilisateur puisse prendre les données qu’il crée comme bon lui semble.

La dernière mise à jour apporte également des ajustements et des informations sur la réalité actuelle de la pandémie mondiale. « Voir les informations importantes de l’Organisation mondiale de la santé sur la façon de réduire le risque d’attraper et de propager des infections comme le nouveau coronavirus », indique la dernière mise à jour (en date du 6 avril 2020). Cette mise à jour apporte également « de nouvelles et délicieuses célébrations » au moment où vous atteignez vos objectifs quotidiens.

Quelques informations sur vous, et c’est parti !

Si vous n’avez jamais créé un compte, vous serez accueillis avec quelques écrans de saisie d’informations de base, basés sur vos statistiques physiques.

La mise à jour de l’application est en cours de déploiement (ou l’est peut-être déjà au moment où vous lirez cet article) et est accessible sur le Google Play Store pour les appareils Android et dans l’App Store pour iOS.