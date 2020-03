Apple annonce un nouvel iPad Pro avec une prise en charge du trackpad

Apple annonce un nouvel iPad Pro, disponible en ligne au prix de 899 ou 1 119 euros pour les configurations Wi-Fi de 128 Go. Il est possible de le commander en ligne dès maintenant et Apple annonce qu’il sera livré le 25 mars. Les nouveaux iPad Pro sont disponibles en argent et en gris, avec des options de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To.

Les tailles de 11 et 12,9 pouces semblent identiques aux modèles de l’an dernier, mais elles sont toutes deux équipées d’un nouveau processeur et d’un nouveau bloc de caméra. La caractéristique principale d’Apple est qu’il dispose d’un scanner LiDAR (Light Detection and Ranging) qui accompagne sa caméra pour la détection de la profondeur et la réalité augmentée, mais ce que la plupart des gens vont remarquer, c’est le tout nouveau clavier que vous pouvez obtenir avec.

Le clavier se déplie et élève l’iPad dans une position de visualisation plus confortable, comme vous pouvez le voir ci-dessus. Il est également équipé d’un trackpad. Apple déclare : « Plutôt que de copier l’expérience de macOS, le support du trackpad a été complètement réimaginé pour l’iPad. Lorsque les utilisateurs déplacent leur doigt sur le trackpad, le pointeur se transforme élégamment pour mettre en évidence les éléments de l’interface utilisateur ».

Vous pouvez voir de très brefs exemples de son utilisation dans la vidéo ci-dessous.

Apple le nomme « Magic Keyboard », ce qui correspond à la marque qu’elle a récemment utilisée sur le clavier du nouveau MacBook. Il est rétro-éclairé, se recharger par un port USB-C et dispose d’un « réglage d’angle en douceur ». Outre le changement de clavier, et comme mentionné ci-dessus, le mécanisme de fixation à l’iPad Pro est également nouveau. Apple le qualifie maintenant de « design flottant », avec une charnière plus rigide qui peut élever l’iPad Pro hors de la surface de travail. Cela devrait permettre une meilleure ergonomie tout au long, tout comme le fait qu’il peut être ajusté pour un angle de vision allant jusqu’à 130 degrés.

Malheureusement, il ne sera pas disponible avant le mois de mai, mais il sera également compatible avec les iPad Pro de l’année dernière. Et en parlant de « malheureusement », il coûtera la somme astronomique de 299 dollars pour le modèle 11 pouces et de 349 dollars pour la version 12,9 pouces.

Une puissante tablette ou « ordinateur portable »

Apple n’abandonne pas l’idée que l’iPad Pro soit un remplacement légitime d’un ordinateur portable. Quant à l’iPad Pro lui-même, sous le capot on retrouve la puce « A12Z Bionic », avec 8 cœurs dans le GPU, et Apple n’hésite pas à dire qu’il est « plus puissant que la plupart des ordinateurs portables Windows ».

La société a également fait une petite annonce pour elle, sur le modèle de sa publicité classique « Qu’est-ce qu’un ordinateur ». L’autonomie de la batterie est estimée à 10 heures, et elle supporte la connectivité LTE gigabit, mais pas la 5G, qui est néanmoins 60 % plus rapide que la connexion cellulaire en option dans l’ancien iPad Pro. La vitesse WiFi a également été augmentée.

Quant à l’écran, il y aura toujours deux tailles : 11 pouces et 12,9 pouces. Les deux ont une large prise en charge des couleurs P3 et ProMotion qui peut ajuster la fréquence de rafraîchissement de l’affichage jusqu’à 120 Hz. La technologie True Tone est également intégrée, avec un revêtement antireflet.

La réalité augmentée

La matrice de trois caméras ressemble peut-être aux trois caméras de l’iPhone 11 Pro, mais sur l’iPad Pro, c’est une configuration différente. Il y a un grand-angle traditionnel et un capteur ultra-large, mais le troisième capteur est le LIDAR, qui utilise des lasers pour la détection de la profondeur et la réalité augmentée. C’est évidemment l’élément le plus intéressant de la caméra. Il s’agit en fait d’une caméra de détection de profondeur et peut mesurer la distance aux objets environnants jusqu’à 5 de distance. Il fonctionne à l’intérieur et à l’extérieur.

iPadOS obtient de nouveaux frameworks de profondeur pour traiter ces données, puis les combine avec les données des caméras et des capteurs de mouvement habituels. Les algorithmes de vision par ordinateur pour la compréhension de la scène pèsent, puis tout est alimenté par les applications ARKit.

Le nouvel iPad Pro et le MacBook Air, également annoncé, ne sont que deux des nombreux produits Apple qui, selon les rumeurs, arriveront en 2020, voire au premier semestre. Il y aurait un iPhone 9 (ou iPhone SE 2), des objets de suivi AirTag, davantage de MacBook et bien d’autres choses encore.