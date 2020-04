TCL 10 Pro, TCL 10L et TCL 10 5G : prix et caractéristiques

Après avoir passé ces dernières années à fabriquer des smartphones vendus sous les marques BlackBerry et Alcatel, TCL lance enfin une gamme de smartphones sous son propre nom : TCL 10. Et, lorsque nous avons vu pour la première fois la nouvelle série de smartphones 10 de TCL, composée de trois modèles — le TCL 10 Pro, le 10L et le 10 5G, les avis étaient plutôt très positifs.

Mais, beaucoup de questions restaient en suspens, comme le prix exact et le calendrier de sortie. Aujourd’hui, quelques mois plus tard, TCL est prête à fournir les détails. La société a trois nouveaux smartphones, chacun d’une valeur inférieure à 500 euros, avec de jolies fonctionnalités en plus.

TCL 10 5G

Le smartphone TCL 10 5G est le premier à être lancé. Naturellement, c’est un smartphone 5G et il ne sera commercialisé que sur certains marchés pour commencer. Pour l’instant, le prix que nous avons est de 399 €. Le TCL 10 5G est équipé d’un processeur Snapdragon 765, d’une caméra principale de 64 mégapixels, d’une caméra ultra grand-angle de 118 degrés et d’une caméra macro.

Vous disposerez également d’une caméra de 16 mégapixels en façade, d’une clé USB-C avec une fonction de charge rapide et d’une fonction de charge sans fil inversée. Ce dernier élément vous permet d’alimenter d’autres appareils avec le smartphone, transformant ainsi le smartphone en une batterie externe. Il est doté d’un grand écran de 6,53 pouces d’une résolution full HD+, offrant un ratio taille/écran de 91 %.

TCL n’a pas spécifié de période de lancement pour le smartphone 5G, mais il sera disponible en bleu et gris.

TCL 10 Pro

Le TCL 10 Pro devrait arriver au cours du deuxième trimestre 2020 au prix de 449 euros. Pour ce prix, vous obtenez un écran AMOLED courbé d’une résolution full HD+, de quatre caméras à l’arrière dont une caméra de 64 mégapixels, une caméra vidéo basse lumière de 2,9μm gros pixels, une caméra super grand-angle de 123 degrés et une caméra macro. Vous aurez également une caméra de 24 mégapixels en façade.

Mais bien qu’il s’agisse du produit phare de la série 10 de TCL, il s’agit vraiment d’un smartphone de milieu de gamme, puisque le Snapdragon 675 de Qualcomm alimente le TCL 10 Pro. Et, vous aurez également un port USB-C à charge rapide et une charge sans fil inversée. Le smartphone est également équipé d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran et il prend en charge Netflix en HDR10.

TCL 10L, le petit

Enfin, le TCL 10L est, vous l’avez deviné, la version allégée du TCL 10 Pro. Vous disposez d’un processeur Snapdragon 665, d’un écran de 6,53 pouces d’une résolution full HD+ et d’une matrice de quatre caméras avec un capteur principal de 48 mégapixels. Vous aurez toujours la possibilité de recharger le smartphone en USB-C, mais vous ne bénéficierez pas de la charge rapide et de la charge inversée. Le smartphone coûtera 249 euros et devrait être commercialisé au cours du deuxième trimestre 2020.

Les trois smartphones fonctionnent sous Android 10, et TCL a promis de les mettre à niveau vers Android 11 dans un proche avenir. Bien que les TCL 10 Pro et 10L n’aient pas les processeurs les plus rapides, ce sont toujours de bons processeurs de milieu de gamme. Et à 450 euros ou moins, ils pourraient se frayer un chemin sur un marché très concurrentiel.

Quelques accessoires

La société a également annoncé un ensemble d’accessoires, dont deux ensembles d’écouteurs véritablement sans fil — les écouteurs SOCL500TWS et ACTV500TWS True Wireless Sports. Les premiers sont classés IPX4, tandis que les seconds sont classés IPX5 et comprennent des embouts conformes. Tous deux fonctionnent environ six heures et demie en charge, mais l’ACTV500TWS est doté d’une batterie plus grande. Le SOCL500TWS sera vendu au prix de 79,99 euros, tandis que le ACTV500TWS sera vendu au prix de 99,99 euros.

Si vous préférez avoir toutes les données pendant votre séance de sport, les écouteurs de sport ACTV200BT incluent la surveillance du rythme cardiaque. Vous bénéficierez également d’une isolation passive contre le bruit, de la technologie Bluetooth 5.0 et d’une autonomie de 14 heures avant de devoir recharger les écouteurs.

Selon TCL, les écouteurs véritablement sans fil et les écouteurs de sport devraient être disponibles au cours du premier trimestre 2020.