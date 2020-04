Cloudflare lance un VPN gratuit pour Windows et Mac, la version Linux arrive

Si vous êtes à la recherche d’un VPN gratuit pour votre ordinateur de bureau ou portable, Cloudflare aura bientôt une nouvelle offre. Le service VPN WARP de Cloudflare a commencé sa vie l’année dernière en tant que complément gratuit à l’application 1.1.1.1 de la société — qui est elle-même une application de résolution DNS qui promet un Internet plus rapide — et a été immédiatement populaire. Aujourd’hui, l’entreprise a annoncé dans un article de blog qu’elle mettait en place WARP en version bêta pour macOS et Windows.

En effet, en plus de la version 1.1.1.1 pour les familles, Cloudflare a publié la première version bêta de WARP pour Windows et macOS, un an après que l’application ait fait son apparition sur les appareils mobiles.

Disponible gratuitement sur les deux plateformes en ce moment, WARP est censé faire son apparition sur Linux également, mais Cloudflare indique que des travaux supplémentaires sont nécessaires à cet égard. L’entreprise promet que WARP pour Windows et macOS sortira de la bêta plus rapidement que sa petite sœur sur mobile — Android et iOS. À titre informatif, la disponibilité générale de la version mobile a été annoncée en septembre 2019 après le début de la bêta en avril.

Alors que l’ensemble des fonctionnalités de base sera gratuit sur Windows et macOS, Cloudflare explique qu’une version premium payante sera également proposée. « Nous prévoyons d’ajouter le support WARP+ dans les mois à venir pour vous permettre de tirer parti du réseau Argo de Cloudflare pour des performances Internet encore plus rapides. Nous proposerons aux abonnés actuels de WARP+ la possibilité d’ajouter des appareils supplémentaires à prix réduit », explique l’entreprise.

« Durant la période, les utilisateurs actuels de WARP+ seront parmi les premiers à être invités à essayer WARP pour macOS et Windows. Si vous êtes un abonné WARP+, consultez votre application 1.1.1.1 au cours des prochaines semaines pour obtenir un lien vers une invitation à essayer le nouveau WARP pour les clients macOS et Windows ».

Un abonnement WARP+ nécessaire pour le moment

Bien qu’un niveau gratuit de WARP soit disponible, ce sont ceux qui ont payé un abonnement WARP+ qui pourront utiliser le VPN sur les machines Windows ou macOS en preview. Tout le monde peut s’inscrire pour rejoindre une liste d’attente ici.

En ce qui concerne la version Linux, Cloudflare explique qu’elle veut d’abord préparer les clients Windows et Mac pour le prime time et ensuite seulement se concentrer sur cette version. Bien sûr, il n’y a pas de date de sortie disponible pour le moment, mais étant donné que l’entreprise a l’intention d’atteindre la disponibilité générale beaucoup plus rapidement qu’avec la version mobile, nous ne devrions pas attendre trop longtemps.