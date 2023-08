NordLabs de NordVPN vise à transformer l’avenir des VPN grâce à l’IA

Les réseaux privés virtuels (VPN) vous aident à surfer sur Internet de manière beaucoup plus sûre et ouverte en établissant une connexion chiffrée entre votre appareil et le réseau, préservant ainsi votre vie privée et votre anonymat en ligne. Bien qu’il existe de nombreux fournisseurs de services VPN sur le marché, NordVPN reste un choix populaire pour beaucoup de gens. Aujourd’hui, il semble que NordVPN se tourne vers l’IA pour améliorer son service VPN.

Dans un article de blog officiel, NordVPN a annoncé la création de la plateforme NordLabs qui offrira un « terrain de jeu » technologique aux ingénieurs et développeurs de NordVPN pour expérimenter de manière créative les innovations technologiques du nouvel âge. L’idéologie de base derrière NordLabs réside dans l’engagement continu de NordVPN à fournir des services VPN de classe mondiale et éventuellement à les infuser avec des capacités d’apprentissage automatique (ML) et d’intelligence artificielle (IA) pour aller de l’avant.

Pour les non informés, NordVPN est l’un des services VPN les plus recherchés sur le marché. Avec des caractéristiques telles que le chiffrement militaire AES 256 bits, plus de 5 000 serveurs, une politique stricte d’absence de logs, la possibilité de se connecter à deux services VPN à la fois, des prix compétitifs, et bien plus encore, Nord VPN offre certaines des meilleures solutions de sécurité sur le marché pour vous garder protégé en ligne.

Et maintenant, avec le lancement de NordLabs, NordVPN vise à atténuer les défis innovants pour offrir « plus de confiance numérique ». En intégrant l’IA, NordVPN peut potentiellement s’appuyer sur son infrastructure de service VPN existante pour fournir de meilleures vitesses de connexion et une meilleure fiabilité, de meilleurs protocoles de chiffrement, la détection et l’atténuation des menaces basées sur l’IA, et bien plus encore.

Les premiers produits de NordLabs infusés par l’IA que vous pourrez essayer et tester sont Sonar et Pixray. Ces deux outils sont des offres de cybersécurité qui vous aideront à éviter et à détecter les risques potentiels de manipulation de l’IA et de désinformation. Vous pouvez vous attendre à les tester dès septembre 2023.

Disponible dès aujourd’hui

Grâce à Sonar, vous pourrez détecter les e-mails d’hameçonnage et rester protégé contre les escroqueries par hameçonnage. Cet outil sera disponible sous la forme d’une extension de navigateur que vous pourrez installer et utiliser pour analyser vos e-mails. Une fois détecté, l’outil signalera les potentiels e-mails d’hameçonnage et validera même sa décision en mettant en évidence les principaux éléments déclencheurs du message. Il vous suggérera même différentes façons de repérer un e-mail d’hameçonnage à l’avenir.

Pixray vous aidera à faire la distinction entre les images réelles et les images générées par l’IA. Pixray vous permet de déterminer l’authenticité d’une image en la téléchargeant simplement sur la plateforme. L’outil analysera l’image et si une intervention de l’IA est détectée, il vous informera de la plateforme sur laquelle l’image a été générée et même des invites utilisées pour ce faire.

Si la vision de NordVPN en matière d’IA vous intéresse, il vous est possible d’obtenir un accès de première main aux produits NordLabs à venir et futurs. Il vous suffit de vous rendre sur le site NordLabs by NordVPN pour vous inscrire sur la liste d’attente. Une fois inscrit, NordVPN vous enverra un lien d’invitation chaque fois qu’une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau produit sera mis en ligne pour vous. Cela vous donnera non seulement l’opportunité de tester ces produits expérimentaux, mais aussi de partager vos commentaires et suggestions qui peuvent potentiellement façonner les futures offres de NordLabs.

NordVPN déclare en outre que puisque ces produits seront mis à disposition sous la forme d’outils de développement précoce, il est probable que vous rencontriez des défauts et de faux positifs.