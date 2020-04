5 raisons pour lesquelles les services VPN sont si essentiels en période de confinement

Il ne fait aucun doute que la popularité des VPN — ou réseaux privés virtuels — est montée en flèche depuis l’apparition du COVID-19 dans le monde entier. Et, il est très facile de comprendre pourquoi. Qu’il s’agisse de personnes souhaitant se protéger et protéger leurs données lorsqu’elles travaillent à la maison grâce à ces tunnels chiffrés étanches, d’un moyen de diffuser du contenu Netflix provenant d’autres pays, ou simplement de contourner des sites Web bloqués, le téléchargement d’un VPN avec des paramètres et des protocoles préinstallés peut aider.

L’utilisation d’un service fiable est un excellent moyen de chiffrer votre trafic en ligne et d’éviter la censure gouvernementale, sans parler du contournement de certaines restrictions des fournisseurs d’accès à Internet (FAI).

Il existe des dizaines de raisons pour lesquelles vous devriez utiliser un VPN, mais en voici cinq parmi les meilleures.

1. Naviguer anonymement

Lorsque vous vous connectez à un VPN sécurisé, vous pouvez naviguer sur le Web en tout anonymat. En effet, un bon service VPN dissimule votre emplacement réel, vous permettant de naviguer sans jamais laisser de trace « physique ».

De plus, les VPN empêchent votre fournisseur d’accès de suivre tous vos déplacements sur l’Internet. Alors que le mode « incognito » cache simplement l’historique de votre navigation à votre navigateur, un VPN vous permet de cacher votre trafic à votre FAI. La connexion à un serveur VPN « masque » votre emplacement, vous connectant à un emplacement dans une autre zone, ce qui rend difficile pour votre FAI de voir — et donc de bloquer — les sites auxquels vous accédez.

C’est particulièrement important si vous êtes préoccupé par votre historique de navigation sur Internet. Si cela vous semble effrayant, l’utilisation d’un VPN est un excellent moyen de préserver la confidentialité de votre vie numérique.

2. Chiffrer votre réseau

La cybersécurité est un casse-tête de plus en plus important, car les pirates informatiques et les logiciels malveillants sont de plus en plus répandus, et cette situation ne devrait pas s’améliorer de sitôt. C’est donc une bonne idée d’utiliser un VPN pour chiffrer votre connexion Internet, ce qui vous permet de naviguer sans vous soucier d’exposer votre réseau. Cela est particulièrement utile lorsque vous voyagez et que vous vous trouvez à naviguer sur des points d’accès Wi-Fi publics (dans les hôtels, par exemple).

ExpressVPN, NordVPN et d’autres fournisseurs de VPN de premier plan utilisent le chiffrement AES (Advanced Encryption Standard). Cela signifie que votre réseau est entièrement chiffré, ce qui rend presque impossible pour quiconque de voir ce que vous faites en ligne, que vous naviguiez sur un réseau sécurisé ou un réseau ouvert.

Mieux encore, si vous installez un VPN sur votre routeur, vous pouvez chiffrer le trafic de tous les appareils de votre maison. Ainsi, vous n’aurez jamais à vous souvenir d’activer le VPN chaque fois que vous démarrez votre ordinateur ou que vous allumez votre téléphone.

C’est l’une des différences essentielles entre les VPN et les serveurs et sites proxy : alors qu’un proxy ne couvre que le trafic Web d’un seul appareil, vous pouvez connecter votre VPN à un routeur pour couvrir tous les appareils de votre réseau. De nombreuses petites et moyennes entreprises ont commencé à installer des VPN sur leurs réseaux de bureau. C’est une tendance à la hausse qui ne devrait que s’accentuer à mesure que la cybercriminalité se répand.

3. Diffuser du contenu depuis n’importe quel endroit du monde

Lorsqu’il s’agit de regarder du contenu provenant de l’étranger — qu’il s’agisse de débloquer Netflix ou Hulu — obtenir le meilleur VPN de streaming pour regarder vos séries TV préférées peut ouvrir un monde de nouveaux contenus à dévorer.

La connexion à un VPN modifie automatiquement votre adresse IP. Les sites (ou, du moins, le contenu de ces sites) qui peuvent être bloqués dans votre région deviennent facilement accessibles, ce qui permet d’accéder à n’importe quels site et service de pratiquement n’importe où dans le monde.

Vous pouvez également utiliser un VPN pour faire des torrents et des téléchargements sans avoir à vous soucier de ce que votre fournisseur d’accès Internet se concentre sur votre activité en ligne. La plupart des VPN sont équipés d’une bande passante illimitée et d’un switch de serveurs, ce qui signifie qu’aucun plafond de données ne limite la quantité de contenu à laquelle vous pouvez accéder. Cela signifie également que vous pouvez passer d’un endroit à l’autre à l’infini, ce qui est utile lorsque le contenu n’est disponible que dans certaines zones.

4. Éviter la surcharge du réseau

Vous l’avez forcément entendu ces dernières semaines, les FAI peuvent réguler le trafic de votre réseau. Ainsi, un site peut se charger rapidement, alors que pour d’autres peuvent se charger beaucoup, beaucoup plus lentement. Heureusement, un service VPN peut vous aider à réinitialiser votre réseau en ligne à ses paramètres d’origine et vous permettre de naviguer, de streamer du contenu et de télécharger sans avoir à vous soucier du ralentissement des sites.

Plus encore, il s’agit d’un moyen simple et efficace de lutter contre le statu quo. Les défenseurs de la vie privée affirment que l’utilisation d’un VPN pour passer entre les mailles du filet et naviguer normalement n’est pas seulement recommandée, elle est aussi encouragée.

5. Trouver de meilleures offres en ligne

Cette astuce moins connue de VPN est un excellent moyen d’économiser sur les vols et les hôtels. En vous connectant à un serveur VPN en dehors de votre région et en comparant les prix en ligne, vous pouvez peut-être économiser une somme importante sur les locations et les billets d’avion.

En effet, la plupart des sites (y compris Kayak et Booking) facturent en fait des montants différents en fonction de l’adresse IP de l’utilisateur. Commencez par vérifier les prix dans votre région. Ensuite, essayez de comparer les prix entre différentes villes et, si possible, entre régions voisines. Ensuite, essayez de changer votre emplacement VPN pour quelques pays différents et vérifiez les mêmes prix. C’est une astuce assez simple, mais il vaut la peine de prendre le temps d’effectuer une recherche plus large, car vous aurez ainsi un réseau plus étendu pour trouver les meilleures offres.

La prochaine fois que vous chercherez des vols bon marché, essayez d’utiliser un VPN pour vérifier les prix des différents pays. N’oubliez pas de naviguer en mode incognito et d’effacer vos cookies après chaque visite !