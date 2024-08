Microsoft 365 enrichi d’un VPN gratuit pour une navigation sécurisée

Microsoft a discrètement mis à jour ses abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille avec un avantage gratuit. Un service VPN intégré est désormais disponible dans l’application Microsoft Defender sur les PC Windows, les Mac, les iPhone, les smartphones Android et les iPads.

Le VPN comprend 50 Go de bande passante par utilisateur pour une navigation sécurisée et anonyme, qui se réinitialise chaque mois, mais n’est disponible que dans quatre pays. Un écran d’accueil dans l’application Microsoft Defender présente le VPN comme une fonction de protection de la vie privée.

Mais si vous ne vivez pas aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne ou au Canada, vous ne verrez pas la nouvelle tuile Protection de la vie privée dans l’application Defender. Microsoft a confirmé dans une mise à jour de la FAQ Defender que le VPN serait progressivement étendu à d’autres pays.

Il existe des VPN légitimes et des soi-disant VPN qui n’existent que pour espionner votre trafic Internet et voler vos données. Heureusement, ce débat n’a pas lieu d’être, car Microsoft est un fournisseur de confiance. Il convient de noter que le VPN de Microsoft protège principalement votre navigation sur le Web, étant donné quota de bande passante de 50 Go/mois. « Si vous dépassez votre limite de données, vous pourrez toujours utiliser la protection de la vie privée, mais à une vitesse réduite de 256 Kb/s », reconnaît Microsoft. « Le premier jour de chaque mois civil, la limite d’utilisation est réinitialisée à 50 Go pour ce mois ».

Un VPN, ou réseau privé virtuel, est un tunnel spécial utilisant le chiffrement et des protocoles sécurisés pour protéger votre trafic Internet contre les écoutes. Vous souhaitez utiliser un VPN pour contourner les restrictions régionales sur les services de streaming, accéder à des fonctions non disponibles dans votre pays, masquer votre adresse IP, etc. La fonctionnalité de Microsoft est analogue à celle du Google One VPN, aujourd’hui disparu, car elle est principalement destinée à la navigation sécurisée sur des réseaux peu fiables ou verrouillés.

Le VPN de Microsoft fait transiter le trafic Internet par les serveurs de l’entreprise dans différents pays du monde, plutôt que par ceux de fournisseurs tiers. En revanche, vous ne pouvez pas choisir un pays spécifique, car le VPN sélectionne automatiquement le serveur Microsoft le plus rapide et le plus proche. Mais surtout, il ne peut pas contourner les restrictions géographiques et régionales. Pour ce faire, vous devrez utiliser des VPN tiers tels que NordVPN.

Pas possible de contourner les restrictions géographiques

En fait, le VPN de Defender ne protège pas le trafic vers et depuis les applications de streaming et de réseaux sociaux. YouTube, TikTok, Netflix, Disney+, Amazon Prime, Facebook Video, Instagram, Snapchat, Spotify, YouTube Music et WhatsApp sont automatiquement exclus.

Le VPN a été publié pour la première fois sur Android aux États-Unis en septembre 2021 sur le forum Microsoft Community, et un autre message confirme que les abonnements à Microsoft 365 étaient accompagnés d’un VPN réservé à Android il y a plusieurs mois. Microsoft a officiellement annoncé l’extension de la fonctionnalité dans un message de suivi daté du 22 avril. Il semble que le fabricant de Windows ait d’abord lancé la fonctionnalité VPN de manière limitée, mais qu’il n’ait commencé que récemment à l’étendre à toutes les plateformes par le biais d’un déploiement échelonné.