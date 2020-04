L’écran du OnePlus 8 rivalise avec celui du Galaxy S20 Ultra selon DisplayMate

Il est devenu une tradition pour certains fabricants (à l’exception de Samsung et Apple, semble-t-il) d’obtenir des sites de benchmarking de l’aide pour faire connaître leur produit par leurs critiques (quand tout est au vert évidemment). Cependant, souvent ces avis surviennent après l’annonce du produit, mais certaines publient leurs premières réflexions avant même la présentation du dispositif au grand public. DisplayMate contrecarre à nouveau cette tendance en annonçant que le OnePlus 8 est son nouveau chéri, plus d’une semaine avant que le smartphone ne soit annoncé.

Les gammes de smartphones OnePlus 7 et OnePlus 7T disposaient de certains des meilleurs écrans de smartphones de l’année dernière, et il semble que la série OnePlus 8 pourrait les battre. C’est ce qui ressort des tests effectués par DisplayMate, un site qui étudie en profondeur les performances des écrans de smartphones, à l’instar de DxOMark pour les caméras des smartphones. Le site a annoncé que la série de smartphones OnePlus 8 a obtenu la note A+ (la note la plus élevée possible).

De plus, elle a également établi ou égalé plus de dix records de performances d’écran pour les smartphones, notamment en matière de précision des couleurs, de contraste de l’image, de luminosité de l’écran et de réflexion de l’écran, et a été classée comme « visuellement indiscernable de parfait » dans quatre catégories.

Alors, est-ce le meilleur écran sur un smartphone ? Eh bien, c’est un peu moins clair. Outre le fait que ce n’est que l’opinion d’un site, on ne sait pas si le OnePlus 8 bat le Galaxy S20 Ultra – qui obtient également un A+ et a été classé comme « visuellement indiscernable de parfait » dans cinq catégories.

DisplayMate’s in-depth Display Shoot-Out for the OnePlus 8 series Smartphones have earned our Highest A+ Display Rating and DisplayMate Best Smartphone Display Awards, with 10+ Display Performance Records including Color Accuracy that is Visually Indistinguishable From Perfect!! — DisplayMate Tech (@DisplayMate) April 2, 2020

La formulation de l’annonce de DisplayMate ne permet pas de savoir clairement si la série de smartphones OnePlus 8 possède réellement le meilleur écran ou seulement l’un des meilleurs. Mais dans les deux cas, il semble que l’écran devrait être très impressionnant — et même le modèle haut de gamme de la gamme coûtera probablement un peu moins cher que le Galaxy S20 Ultra de Samsung.

Une présentation le 14 avril

Nous savons déjà que la série de smartphones OnePlus 8 se vantera d’un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz — un taux de rafraîchissement qui correspond à celui de la gamme Galaxy S20 et qui est supérieur à celui du OnePlus 7T Pro, et quasiment tous les autres smartphones du marché. En outre, cet écran va se vanter d’autres technologies de pointe dont le MEMC (Motion Estimate Motion Compensation) pour une meilleure expérience vidéo, un taux de réponse tactile de 240 Hz, et une colorimétrie 10 bits Color Display pour une plus grande justesse des couleurs.

Ce n’est pas la seule caractéristique attendue de la série OnePlus 8. Le OnePlus 8 Pro, en particulier, est très attendu en raison de la rumeur de la charge sans fil et de la classification IP68. Mais le comportement de ses caméras est une autre affaire.

Bien évidemment, nous ne serons pas en mesure de juger de la qualité exacte de l’écran avant d’avoir testé le smartphone. La série OnePlus 8 sera officiellement lancée de 14 avril prochain à 17 h (heure française). L’évènement se fera en ligne sur le site de la marque ainsi que sur YouTube.