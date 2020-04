Le démontage du Huawei P40 Pro montre des composants fabriqués aux États-Unis

Depuis que le gouvernement américain a mis Huawei sur une liste noire, qui interdit à de nombreuses entreprises américaines d’avoir des relations commerciales avec le groupe chinois, le géant de la technologie est dans une position délicate, et il est tiraillé entre deux choses contradictoires.

D’une part, elle se plaint du traitement injuste et des accusations sans fondement, déplorant la façon dont les États-Unis tentent de la contraindre à se soumettre. D’autre part, elle met en garde contre le fait qu’elle puisse être indépendante, ce qui finirait par causer des problèmes aux entreprises américaines qui perdront un client aussi important. Cependant, il s’avère que Huawei ne peut pas encore être totalement libre de produits américains, ce qui fait que le Huawei P40 Pro défie l’interdiction américaine.

Les choses ne sont bien sûr pas aussi simples que cela. En un mot, l’inscription sur la liste noire signifie que les entreprises américaines n’ont pas le droit de faire des affaires avec Huawei. Le ministère américain du Commerce a toutefois fait quelques exceptions et a étendu la mise en œuvre complète de l’interdiction. Cela dit, il est toujours surprenant de voir certains composants fabriqués aux États-Unis à l’intérieur du dernier vaisseau amiral de Huawei.

Un démontage du P40 Pro à la demande du Financial Times révèle certaines pièces essentielles fabriquées par Qualcomm, Skyworks et Qorvo, toutes des sociétés américaines. Les pièces qu’ils fournissent ne sont pas non plus de simples composants. Il s’agit de modules frontaux RF qui sont fixés aux antennes, permettant aux smartphones de passer des appels téléphoniques.

Rassurez-vous, le Huawei P40 est en grande partie constitué de composants fabriqués et assemblés par des sociétés chinoises, sud-coréennes et taïwanaises, avec seulement une petite fraction de la valeur globale des composants provenant de sociétés américaines.

Comment le gouvernement va réagir ?

Cela pourrait bien alarmer le gouvernement américain, qui défie les interdictions qu’il a mises en place pour faire pression sur Huawei et la Chine afin qu’elles cèdent à ses exigences. Si les États-Unis ont accordé des licences temporaires aux entreprises qui traitent avec Huawei, c’est uniquement dans le but d’offrir un support aux produits et services existants, et non pour les intégrer dans de nouveaux produits et services.

Il est vrai que d’autres parties essentielles du Huawei P40 Pro semblent provenir de l’extérieur des territoires américains, comme le stockage NAND Flash de Samsung. On ne sait pas comment le gouvernement américain va réagir à cette révélation ni même s’il peut contrôler directement le déploiement du Huawei P40 puisque celui-ci ne touche même pas les côtes américaines. Il pourrait très bien sanctionner Qualcomm à la place ou révoquer toute licence temporaire qu’il a accordée à la société chinoise en difficulté.