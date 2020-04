Le score du Huawei P40 Pro sur DxOMark n’est pas une surprise, et il bat tout le monde

Chaque année, Huawei est en tête de la liste des classements DxOMark pour le meilleur smartphone en matière de performances photo. Contrairement aux années précédentes, il ne conserve pas cette place très longtemps, puisque d’autres nouveaux smartphones arrivent et le dépassent, surtout depuis que OPPO et Xiaomi performent dans ce secteur. Ce va-et-vient entre Huawei et les autres fabricants de smartphones s’est reproduit avec le Huawei P40 Pro.

D’après les tests rigoureux de DxOMark, le Huawei P40 Pro mérite sans aucun doute ces meilleures notes. DxOMark a déclaré que « le dernier smartphone haut de gamme de Huawei prend nettement le dessus, mettant une différence de quatre points entre lui et les précédents chefs de file : le Oppo Find X2 Pro et le Xiaomi Mi 10 Pro ». Le score de la caméra est fixé à 128 points, alors que le score selfie est de 103 points.

Il n’a pas deux ni même trois capteurs, mais cinq d’entre eux à l’arrière du smartphone. Il s’appuie sur des années d’expérience et d’expertise dans le domaine, produisant des images avec une large gamme dynamique, des détails de premier ordre et un impressionnant zoom. Cependant, il n’est pas parfait, la distance focale de 18 mm de la caméra ultra-large étant jugée un peu trop étroite.

DxOMark a également fait l’éloge des performances de mise au point automatique et de l’exposition de nuit, la société affirmant que les prises de vue de nuit en particulier étaient meilleures que les autres appareils testés. Le smartphone est également au top en matière d’enregistrement vidéo. Malgré une perte de texture notée, une bonne exposition et un autofocus et une stabilisation fiables pourraient séduire les cinématographes mobiles et les streamers en live.

Idéal pour les selfies

Cependant, contrairement à la plupart des autres smartphones qui se trouvent en tête du classement de DxOMark, le Huawei P40 Pro est également la référence en matière de caméra frontale (selfie). C’est une caractéristique plutôt rare parmi les meilleurs smartphones de nos jours, surtout lorsque la caméra frontale fonctionne bien en photo et en vidéo. Les amateurs de l’effet bokeh (effet de flou en arrière-plan) ne seront pas déçus.

« En résumé, l’appareil photo du Huawei P40 Pro souffle la concurrence. Si vous voulez la meilleure caméra d’un smartphone, il n’y a actuellement pas de meilleure alternative », a conclu DxOMark.

Malheureusement, le plus gros problème du Huawei P40 Pro n’est pas exactement technique. Tout est peut-être normal et parfait pour le marché chinois, mais le manque d’applications et de services de Google va poser quelques soucis à Huawei. Surtout lorsque ses rivaux sont si proches, et qu’ils sont non seulement plus facilement accessibles, mais aussi plus abordables.