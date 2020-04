Le Galaxy Note 20 fait parler de lui par un simple morceau de plastique

Une fuite d’un seul morceau de plastique aujourd’hui raconte l’avenir de la future gamme de smartphones haut de gamme de Samsung. Ce seul morceau de plastique montre les éléments les plus significatifs du Galaxy Note 20, tant à l’avant qu’à l’arrière. Nous pouvons glaner que cet appareil possède une caméra rectangulaire à l’arrière avec des coins arrondis — ce qui indique que Samsung va s’appuyer sur la conception de sa gamme de Galaxy S20.

Le Galaxy Note 20 ressemblera très probablement à un croisement entre le Galaxy Note 10 et le Galaxy S20. Le boîtier de l’appareil montré dans la fuite d’aujourd’hui montre que l’appareil sera équipé d’un bouton de volume et d’un bouton d’alimentation sur la droite, ainsi que d’une batterie de taille importante, généralement au même endroit que le Galaxy Note 10.

Selon la source Roland Quandt de WinFuture, voici le moule pour le Galaxy Note 11+. Il est intéressant de noter que Quandt suggère que cet appareil est connu comme le Galaxy Note 11, plutôt que le Galaxy Note 20. Cela permettrait de différencier les noms de la série Note et de la série Galaxy S — mais cela irait à l’encontre de la stratégie de Samsung qui a adopté les mêmes conventions de dénomination depuis une demi-décennie.

La source affirme que le plastique a été fabriqué pour la coque officielle LED View Cover du Galaxy Note 20. Cela signifie qu’il est probablement un peu plus grand que le smartphone actuel — mais pas de beaucoup.

Here’s a fun one. This is a mold for an inlay for the official Samsung Galaxy Note 11 (Plus) LED View Cover. (Ignore the markings and the aspect ratio could be a little off, too). pic.twitter.com/kAZEFmTXhB

As there seems to be some confusion about what this is: it is a prototype inlay, made _for Samsung_ by a contract manufacturer, for the _official_ LED View Cover for the Note 20 (+?). Not some third-party stuff, it’s as official as it gets. https://t.co/mHgrWv58Xs

—Roland Quandt (@rquandt) April 1, 2020