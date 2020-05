Le Huawei P40 Pro domine la liste des meilleures caméras de DxOMark

Les smartphones sont devenus assez impressionnants, surtout dans le domaine de la performance et de la photographie. Le vaisseau amiral de Huawei, le Huawei P40 Pro, est devenu le nom qui a dominé la liste des meilleurs appareils photo pour smartphones de DxOMark. En effet, le dernier smartphone de la marque a reçu le titre de « meilleur appareil » pour la photographie, la vidéo, le mode nuit et le zoom.

Aujourd’hui, les entreprises ont lancé au moins trois smartphones phares chaque année. Bien sûr, de nombreuses options ont commencé à apparaître devant une personne qui souhaite renouveler son smartphone, mais les capacités de caméras des smartphones sont devenues le facteur numéro un dans le choix du smartphone.

Alors, comment connaître les performances de caméra sans utiliser un smartphone ? Il suffit de regarder la populaire plateforme DxOMark. Celle-ci note et classe les smartphones qui offrent les meilleures performances d’appareil photo, à la fois globalement et dans de nombreuses catégories. La plateforme a mis à jour la liste des meilleures caméras de smartphones en cette fin de semaine.

Dans la liste des meilleures caméras de smartphones mise à jour par DxOMark, un nom est apparu plusieurs fois dans la liste. Il s’agit du premier flagship de Huawei, le Huawei P40 Pro. Il a réussi à être sélectionné comme le « meilleur smartphone pour la photographie » ainsi que dans de nombreuses catégories.

DxOMark fait l’éloge de l’exposition, la gamme dynamique et la précision dans toutes les conditions d’éclairage du Huawei P40 Pro. Le vaisseau amiral de Huawei, le Huawei P40 Pro, s’est classé premier grâce aux notes qu’il a reçues dans 4 des catégories évaluées par DxOMark. L’appareil s’est distingué dans la liste avec 140 points dans la catégorie « Meilleur smartphone pour la photographie », 105 points dans la catégorie « Meilleur smartphone pour la vidéo » et 70 points dans la catégorie « Meilleur smartphone pour la prise de vue de nuit ». L’appareil a également remporté la catégorie « Meilleur smartphone avec zoom ».

Il est arrivé premier dans quatre catégories

Quelles sont donc les caractéristiques matérielles qui font le succès du Huawei P40 Pro ? Le Huawei P40 Pro a atteint les sommets avec sa caméra principale RYYB Ultra Vision de 50 mégapixels, sa caméra Cine de 40 mégapixels, sa caméra téléphoto SuperSensing de 12 mégapixels et sa caméra à capteur de profondeur 3 D.

Pour être juste, Huawei s’est en effet régulièrement et constamment hissé au sommet des références en matière de photographie grâce à ses lourds investissements dans ce domaine. Certains pourraient même être tentés de dire que les flagships de Huawei sont largement définis par ses caméras et que tout le reste vient en second lieu. Malheureusement, cela risque de lui retomber dessus maintenant qu’elle s’efforce de trouver des sources alternatives pour les pièces de ses smartphones.

Le problème du Huawei P40 Pro n’est pas sa performance ni même son prix, même si celui-ci est très élevé. Maintenant, le plus gros problème de Huawei est de convaincre les acheteurs qu’ils pourront survivre avec un onéreux smartphone sans les applications de Google ou même le Play Store de Google. Rien que cela pourrait déjà être un énorme facteur de dissuasion pour les utilisateurs qui ne veulent pas naviguer en territoire inconnu juste pour obtenir la meilleure photo.