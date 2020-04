Voici comment Apple veut concurrencer 1Password, Dashlane et LastPass avec iOS 14

Le gestionnaire de mots de passe natif d’Apple pour iOS pourrait être remanié dans le courant de l’année avec la sortie présumée d’iOS 14 qui le rendra plus compétitif par rapport aux options tierces comme 1Password, LastPass ou encore Dashlane, rapporte 9to5Mac.

Pour l’instant, le trousseau iCloud peut stocker vos mots de passe et vous aider à les remplir automatiquement sur l’iPhone, où copier et coller de longues chaînes de lettres et de chiffres ou le faire manuellement est un véritable casse-tête depuis l’avènement de l’écran tactile mobile.

Mais, il ne dispose pas de rappels pour changer ces mots de passe comme le font ses concurrents, et il ne prend pas en charge les options d’authentification à deux facteurs (2 FA). Cela signifie que les utilisateurs sont toujours obligés d’utiliser des méthodes potentiellement peu sûres comme les SMS ou les e-mails dans le cas où ils ont configuré une authentification à deux facteurs.

Selon 9to5Mac, qui indique que les nouvelles fonctionnalités font partie d’une version preview de la prochaine version du système d’exploitation, Apple ajoutera à la fois des recommandations pour le changement de mot de passe et la prise en charge de l’authentification à deux facteurs.

Il n’est pas clair si cela signifie qu’Apple proposera sa propre fonction d’authentification, comme Authenticator de Google, ou les versions dédiées de 1Password et LastPass.

Mais selon 9to5Mac, l’objectif est de supprimer la dépendance aux SMS et aux e-mails comme options de vérification secondaires, étant donné la croissance du piratage des cartes SIM et d’autres méthodes plus courantes pour contourner les authentifications à deux facteurs plus faibles.

De bonnes nouvelles

Cela pourrait être une bonne nouvelle pour les personnes désireuses d’éviter les onéreux services d’abonnement ; 1Password, Dashlane et LastPass facturent tous deux plus de 30 euros par an pour l’accès à des fonctionnalités plus axées sur la sécurité comme le support 2FA. Et pour ceux qui souhaitent simplement une intégration plus poussée avec les services Apple, le fait de voir un trousseau iCloud plus robuste est un pas dans la bonne direction.